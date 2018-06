Atti osceni in luogo esposto al pubblico | 10mila euro di sanzione a un 68enne pensionato

Ladispoli - prende il sole nuda in spiaggia : denunciata per Atti osceni/ La 20enne : "Per me è normale" : Ladispoli, prende il sole nuda in spiaggia: denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Protagonista una ragazza 20enne, che ha commentato: "Per me è normale"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:46:00 GMT)