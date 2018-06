Atalanta | Freuler parla del suo futuro “incerto”

La Lazio torna alla carica per Freuler : la valutazione dell'Atalanta : Secondo il Corriere dello Sport infatti, la Lazio sarebbe pronta a tornare alla carica per il centrocampista Remo Freuler , impegnato quest'estate nel mondiale insieme alla sua Svizzera. Il classe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

DIRETTA / Atalanta Torino (risultato live 1-1) streaming video e tv : Ljajic risponde subito a Freuler! : DIRETTA Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. A Bergamo la Dea continua la sua rincorsa all'Europa League(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:09:00 GMT)

DIRETTA / Atalanta Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : il tiro di Freuler sfiora il palo! : DIRETTA Atalanta Torino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. A Bergamo la Dea continua la sua rincorsa all'Europa League(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Benevento-Atalanta 0-3 : Freuler - Barrow e Gomez firmano il successo : BENEVENTO - L'Atalanta torna di prepotenza in zona Europa League sbancando il Vigorito per 3-0 e condannando il Benevento a una Serie B non ancora matematica, ma ormai a un passo. Dopo un inizio ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : in gol Freuler - Barrow e Gomez : Si è concluso con un netto 0-3 la sfida tra Benevento e Atalanta, incontro della 33/a giornata della Serie A di calcio. In gol per gli orobici Freuler, Barrow e Gomez.

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : segnano Freuler - Barrow e Gomez : ROMA - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ai ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : in gol Freuler - Barrow e Gomez : TORINO - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ...

Benevento-Atalanta 0-3. Gol di Freuler - Barrow e Gomez : Quattro minuti per scrivere una storia. A Musa Barrow tanti ne bastano per rendere interessante un pomeriggio apparso improvvisamente scontato. I quattro minuti che cambiano il presente di questo ...

Freuler - Barrow e Gomez : 0-3 Atalanta - Benevento con un piede in Serie B : tra poco il report completo... Cronaca Ritmi bassi in avvio di gara, la prima mossa arriva dal Benevento con il solito Diabaté ma il maliano viene chiuso dalla difesa dell'Atalanta, mentre Lombardi calcia alto da buona posizione. ...

Atalanta - Freuler : 'Non un bel primo tempo - sofferto molto' : Al 45' di Benevento-Atalanta, l'autore del momentaneo vantaggio bergamasco Remo Freuler ha parlato a Sky Sport: 'Abbiamo sofferto molto, non abbiamo giocato bene nel primo tempo ma vogliamo vincere e quindi dovremo fare meglio nel secondo tempo per portare a casa i tre punti'.