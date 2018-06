Ascolti tv | Vuoi scommettere? chiude battendo la replica di Don Matteo 10

Ascolti tv 14 giugno 2018 : Vuoi scommettere? “saluta” col 16% di share : Vuoi scommettere?, Ascolti tv 14 giugno 2018: ieri sera l’ultima puntata vista da 3,2 milioni di spettatori Com’è andata, per Ascolti tv, l’ultima puntata di Vuoi scommettere? Giovedì 14 giugno 2018, in prima serata su Canale5, l’appuntamento finale col programma Mediaset è stato visto da una media di 3 milioni 211 mila telespettatori, pari al […] L'articolo Ascolti tv 14 giugno 2018: Vuoi scommettere? ...

Ascolti TV | Giovedì 7 giugno 2018. Pino E’ 18.7% - Vuoi Scommettere 16.7% : Pino è: Federico Zampaglione e Ornella Vanoni Su Rai1 l’evento musicale Pino è – in onda dalle 21 all’1.29 – ha conquistato 2.886.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? – in onda dalle 21.29 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 2.987.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 The Lone Ranger ha interessato 968.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Insurgent ha ...

Vuoi Scommettere? - flop di Ascolti per l’ultima puntata dello show di Michelle Hunziker : e dire che era partito bene… : Era partito così bene, Vuoi Scommettere? con Michelle Hunziker: l’asticella dello share nella prima puntata era decollata al 23,3%, un successo. Tre settimane più tardi, però, siamo qui a scrivere del crollo verticale di quasi dieci punti del remake di Scommettiamo che? trasmesso ogni giovedì su Canale 5. L’ultima puntata, andata in onda ieri sera con un parterre de rois (da Pippo Baudo ad Alessia Marcuzzi), si è dovuta accontentare ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% . La7 all’8% nelle 24h : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

