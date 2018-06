Ascolti TV | Giovedì 14 giugno 2018 Hunziker non va oltre il 16 3% | Don Matteo in

davidemaggio

(Di venerdì 15 giugno 2018) Michellee Aurora Ramazzotti Su Rai1 la fiction in replica Don- in onda dalle 21.30 alle 23.47 – ha conquistato 2.970.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Vuoi Scommettere? - in onda dalle 21.16 alle 00.8 – ha raccolto davanti al video 3.211.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 l’esordio della seconda stagione di MacGyver ha interessato 811.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Allegiant ha intrattenuto 1.406.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Segreto dei Suoi Occhi ha raccolto davanti al video 1.891.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Rete4 Le Viol – Le Cronache di Uno Stupro totalizza un a.m. di 871.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 la replica della finale dei Mondiali di Germania 2006 Italia vs Francia ha registrato 989.000 spettatori ...