ART - incontro Presidente Camanzi con Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli : incontro a Roma tra Ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , e Presidente Autorità Regolazione dei Trasporti , ART, , Andrea Camanzi. Subito dopo il Ministro con un tweet ha ...

Acli Varese - mARTedì un incontro dedicato all'economia civile nell'Italia di oggi : ... ordinario di Economia politica all'Università Lumsa di Roma ed editorialista di "Avvenire".Promotore e coordinatore scientifico della Scuola di Economia civile, coordinatore del progetto Economia di ...

Incontro USA-Corea del Nord : Trump e Kim firmano documento - “la denuclearizzazione pARTirà molto velocemente” : Il presidente USA Donald Trump e il leader Nordcoreano Kim Jong-un, nell’ambito dello storico Incontro svoltosi nelle scorse ore hanno firmato un “documento completo“, come definito dallo stesso tycoon, che ha poi annunciato una conferenza stampa per le 14.30 (ora locale). “Siamo onorati” di firmare questo documento, ha detto Trump, ed il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà “molto ...

Un incontro con Ed Sheeran all’asta su CharityStars : come pARTecipare e ricevere anche la chitarra autografa : Un incontro con Ed Sheeran è disponibile all'asta su CharityStars, per beneficenza. Il cantautore inglese si dona per una buona causa. Il vincitore dell'asta si aggiudicherà un incontro con Ed Sheeran e la sua chitarra autografa. L'incontro si svolgerà a Londra a giugno e l'esperienza è valida per due persone. Il vincitore potrà quindi conoscere l'artista portando con sé un accompagnatore. All'asta su CharityStars per beneficenza c'è la ...

ART.1-Mdp - un incontro su lavoro e precarietà alla Festa Provinciale di Marina : Interverranno Maria Cecilia Guerra, docente di Economia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Luigi Giove, segretario regionale di CGIL e alcuni rappresentanti del mondo del lavoro e del ...

Stefania Spampinato di Grey’s Anatomy a Milano - come pARTecipare all’incontro pubblico per il finale di stagione : Tornata in Italia dopo la fine delle riprese della serie, l'attrice Stefania Spampinato di Grey's Anatomy a Milano incontrerà il pubblico per un evento speciale, una proiezione in anteprima dell'ultimo episodio della quattordicesima stagione di cui è stata un volto regolare. Interprete di Carina DeLuca, sorella dello specializzando Andrew e ginecologa impegnata in una ricerca sui generis sugli effetti dell'orgasmo, la Spampinato ha debuttato ...

Il gelsomino di Meister EckhART - e il cosmo che ci viene incontro : Ed era, il suo sguardo, uno specchio che rifletteva qualcosa di sempre nascosto nello specchio: "Tutto in questo mondo", mormorava a se stessa lei nell'apparire di lui, "vuole venirci incontro, tutto"...

Di Maio pARTe da chi non ha diritti. Incontro con i fattorini bolognesi : Un Incontro 'conoscitivo' è stato definito quello di stamattina al ministero del Lavoro tra i rider , i fattorini che fanno consegne a domicilio, ndr, di Bologna che avevano inviato una lettera al ...

Serena Williams lancia la sua prima linea moda : gioco - pARTita - incontro! : Serena Williams è ufficialmente di ritorno, e non solamente come stella del tennis. Dopo aver vinto una partita del Grande Slam agli Open di Francia, la prima da quando ha dato alla luce sua figlia, la pantera statunitense ha svelato al mondo intero la sua prima linea moda. Atleta e stilista, in passato The Queen aveva già collaborato con HSN e Nike, ma il brand a suo nome lanciato solo qualche giorno fa rappresenta un traguardo e un inizio ...

Il nuovo governo alla prova del dossier Ilva. MARTedì incontro Arcelor Mittal-sindacati : Il caso Ilva potrebbe fare irruzione nell'agenda del "governo del cambiamento" più velocemente del previsto. Già martedì 5 giugno, mentre l'esecutivo chiederà la fiducia in Senato, potrebbe svolgersi un incontro tra Arcelor Mittal e sindacati, in una sede neutra. Il condizionale è d'obbligo, perché finora solo la Fim Cisl sembra spingere sull'acceleratore per tornare al tavolo. Fiom e Uilm hanno ...

Napoli - colpo Verdi per 25 milioni : mARTedì l'incontro con il calciatore : All'arrivo dell'estate consegue un'impennata delle temperature e quindi anche quelle piste di mercato che in inverno si erano raffreddate, ritornano prepotentemente a farsi bollenti. È questo il caso ...

Industria 4.0 : mARTedì incontro all'Università Cattolica di Milano : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Il futuro di Industry 4.0 in Italia e la presentazione del white paper del Gruppo di Lavoro Ricerca & Sviluppo saranno al centro dell'incontro che si terrà martedì 5 giugno, a partire dalle ore 9, nell'aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in largo Agostin

Sicurezza nel territorio brindisino. Dopo i recenti fatti di cronaca e gli arresti da pARTe dei Carabinieri - incontro fra Confesercenti ed il Comandante Prov.le dell'Arma. Nei prossimi giorni incontro ... : ... tra i quali le vittime degli atti criminosi che si sono consumati, episodi di cronaca che, Dopo gli arresti effettuati proprio dai Carabinieri nei giorni scorsi, si spera possano essere in qualche ...

ARTico - l'incontro sul Dirigibile Italia e sulla ricerca al Polo Nord - : Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si celebrano i 90 anni della celebre missione tricolore. Un'occasione per parlare anche del lavoro scientifico attuale nell'area più settentrionale del pianeta