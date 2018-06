Argentina | Sampaoli | ' Dybala più Messi? Aspetto il momento giusto'

Argentina - guai in vista per il ct Sampaoli : accusato di molestie sessuali : Il commissario tecnico dell'Argentina dovrà riportare alla vittoria della coppa del mondo la nazionale che quattro anni fa sfiorò la vittoria perdendo la finale contro la Germania di Joachim Loew. ...

Argentina - Sampaoli accusato di molestie sessuali : TORINO - Gabriel Anello, giornalista di Radio Mitre, ha riportato una notizia che sta sconvolgendo l' Argentina e i tifosi dell'Albiceleste. Sampaoli avrebbe infatti tentato di abusare di una cuoca ...

Argentina - bufera su Sampaoli : accuse di molestie sessuali : ROMA - Definirlo terremoto forse è riduttivo. A pochi giorni dal Mondiale in Russia, l'Argentina rischia di ritrovarsi senza allenatore. Durante il programma radiofonico Radio Mitre , il giornalista ...

Clamoroso Mondiali Russia 2018 - bufera sul ct dell’Argentina Sampaoli : “abusi sessuali” : bufera a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Russia del 2018, nei guai il Ct dell’Argentina Sampaoli. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico dell’Argentina avrebbe tentato di abusare di una cuoca all’interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires. La vittima avrebbe ricevuto pressioni per non denunciare il fatto, l’Afa starebbe pensando di esonerare ...

L'Argentina di Sampaoli ai Mondiali : Siamo all'ultima recita di uno degli spettacoli più interessanti e discussi degli ultimi due Mondiali di calcio. In estrema sintesi il titolo potrebbe essere: "Riuscirà Lionel Messi ad eguagliare Diego Armando Maradona?" Riuscire nell'...

Argentina : Icardi resta a casa - Higuain e Dybala ci sono. Sampaoli : "Useremo il 2-3-3-2" : Sampaoli ha deciso a chi affidarsi per dare l'assalto al titolo mondiale. E come era nell'aria, tra i 23 giocatori che porterà in Russia non ci sarà Mauro Icardi. Ormai è ufficiale, perché il c.t. ...

Argentina - Sampaoli fa visita a Fazio e Perotti : saranno tra i pre-convocati per il Mondiale : Come riporta Tyc Sport, in occasione della sfida con il Liverpool , il ct Jorge Sampaoli ha fatto visita ai due giallorossi. A meno di imprevisti, saranno entrambi tra i 35 pre-convocati dell'...

Argentina - SAMPAOLI INCONTRA DYBALA/ Il Ct dell'Albiceleste corre ai ripari dopo il tracollo in Spagna : ARGENTINA, SAMPAOLI INCONTRA DYBALA, colloquio di tre ore: La Joya ci sarà al Mondiale 2018. Vis a vis proficuo fra il ct della nazionale albiceleste e l’attaccante bianconero(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:18:00 GMT)