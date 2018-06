Aquarius supera la Sardegna | rifornita dalla Guardia Costiera | fa rotta verso Valencia

huffingtonpost

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo 3 giorni di viaggio, l'hato la: ora davanti alla nave c'é solo mare aperto fino alle Isole Baleari e poi, dove il convoglio che la scorta dovrebbe arrivare alle 8 di mattina di domenica.Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e la nave ha fatto una sosta tecnica programmata ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette dellaulteriori generi alimentari e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'ha passato l'isola dell'Asinara. "Ci sono 15 nodi di vento e onde di un metro e mezzo - dice da bordo Alessandro Porro - la notte è trascorsa tranquilla, anche se ormai i migranti sono al sesto giorno di viaggio e sono esausti".Aintanto si sta allestendo l'area dove saranno accolti i migranti, nei pressi del terminal delle crociere: è la ex base di ...