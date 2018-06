Aquarius | due migranti annegati durante salvataggio

Nave Aquarius - Msf : "Due annegati durante il salvataggio" - : Secondo i superstiti che si stanno dirigendo a Valencia, due migranti risultano dispersi. L' imbarcazione , durante lo scorso fine settimana, aveva salvato 629 migranti nelle acque del Mediterraneo . ...

Nave Aquarius - Msf : “Due annegati durante il salvataggio” : Nave Aquarius, Msf: “Due annegati durante il salvataggio” Secondo i superstiti che si stanno dirigendo a Valencia, due migranti risultano dispersi. L’imbarcazione , durante lo scorso fine settimana, aveva salvato 629 migranti nelle acque del Mediterraneo . Il Papa: chi lascia la sua terra non sia lasciato "in balia delle ...

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Poi "telefonata cordiale" tra i due ministri : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit". Nel pomeriggio contatto telefonico fra i due ministri.

Migranti Aquarius su due navi italiane : 22.18 Trasferiti su 2 navi militari italiane 400 dei 629 Migranti che erano a bordo della nave Aquarius a 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3 navi sono in navigazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 i Migranti trasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo della Aquarius restano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per ...

Migranti - a bordo dell'Aquarius : La nave non si è spostata - abbiamo acqua e viveri solo per due giorni : Dopo il rifiuto di Malta di far sbarcare i Migranti. Salvini non cede sulla chiusura dei porti ma ai cronisti che lo intercettano in strada dice: "Stiamo lavorando a una soluzione"--“Siamo nella stessa posizione di ieri. Nessuna novità, la situazione resta identica. Siamo a 35 miglia dall’Italia e a 27 miglia da Malta”. La prima notte difficile è passata, i 629 Migranti a bordo della Aquarius hanno riposato, almeno quelli, donne e bambini, che ...

Migranti - duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle : Ne hanno soccorsi in mare 69 ma adesso a bordo della Aquarius di Sos Mediterranee, in navigazione verso il porto di Catania dove arriverà domani mattina, sono in 70. L'ultimo arrivato si chiama ...