Aquarius cambia rotta per il maltempo Una nave Usa fermata per ore in Sicilia 

Odissea Aquarius - la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna Video : L’istruttoria per il riconoscimento avverrà in Spagna. La decisione dovuta al maltempo. Sos Mediterranee spiega: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini ribatte: «Problemi loro. A giorni ci saranno novità sul ruolo delle ong»

Aquarius cambia rotta e punta la Sardegna : “Maltempo insopportabile - siamo scioccati” : Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambia re rotta . Aquarius proseguirà lungo costa orientale Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare", avverte la ong Sos Mediterranée spiegando il motivo del cambio di rotta verso la Sardegna .Continua a leggere

