Appuntamento con la notte bianca dei bambini | spettacoli di danza e concerti

Rai 1 - Ora o Mai Più : secondo Appuntamento con Amadeus : Seconda puntata di “Ora o Mai Più”, il talent show musicale condotto da Amadeus in prima serata su Rai1: ecco tutte le anticipazioni Torna su Rai 1 “Ora o Mai Più“, il nuovo show di Rai 1 condotto da Amadeus. Dopo il grandissimo successo di critica ed ascolti della prima puntata, tornano così ad accendersi i riflettori sugli otto cantanti alla ricerca di una seconda possibilità nel mondo della musica. Ora o Mai Più su ...

Appuntamento al buio con il cinema e il design : ... o il documentario di Leonardo da Vinci "Il Genio a Milano" proprio nell'auditorio del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a lui dedicato. Il biglietto , '12, si può acquistare ...

Programmi TV di stasera - giovedì 14 giugno 2018. Su Canale5 ultimo Appuntamento con Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. La colpa: Mentre i carabinieri indagano sull’aggressione subita da una donna, don Matteo incontra Celeste, la zia di Tomas, scoprendo che non è estranea alla vicenda e che nasconde un terribile segreto. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini cerca di ...

Mondiali Russia 2018 - al via domani 14 giugno : la cerimonia di apertura fa saltare l'Appuntamento con le soap : Beautiful, Una Vita e Il Segreto non andranno in onda per lasciare spazio alla cerimonia di apertura e al primo match della Coppa del Mondo.

San Benedetto - Appuntamento con l'evento scientifico-divulgativo ''Citius Altius Fortius'' : ... biologi, farmacisti e soprattutto per gli sportivi e gli amanti del fitness per fare una messa a punto delle nuove opportunità offerte dalla scienza per ottimizzare le prestazioni sportive e il ...

Il ritorno di Titanic 2 nel 2018 con trailer : bufala epica o Appuntamento l’1 dicembre? : Sta girando moltissimo in queste ore un video su Facebook in cui a conti fatti si parla del ritorno di Titanic 2 durante il 2018, con tanto di trailer destinato ad emozionare tutti coloro che da oltre vent'anni sperano nella sopravvivenza del grande Jack. Trattandosi di un progetto che da tanto tempo fa discutere e che a conti fatti non ha mai trovato conferma dai diretti interessati, immediatamente ci si è chiesti se si trattasse di una bufala, ...

Wind Music Awards - stasera su Rai 1 secondo Appuntamento con la musica italiana : Tra i "Premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 13 giugno alle 17 Appuntamento con la Compagnia del libro : Consigli di lettura tra 'viaggi e miraggi' 12-06-2018 / Giorno per giorno Saranno i libri di viaggi i protagonisti dei consigli di lettura che la Compagnia del libro elargirà al pubblico della sala ...

Wind Music Awards : domani su Rai 1 il secondo Appuntamento con i premi della musica italiana : Tra i "premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Nuovo Appuntamento letterario a Villa Argentina con la scrittrice Chiara Miryam Novelli : ... che lo contiene dove una voce narrante fa da contro canto alle ragioni del Caso, mentre la trama scorre fra indagini che sono specchio del mondo interiore dei personaggi. La presentazione si ...

Kim Jong Un pronto per l'Appuntamento con la storia : È atterrato a Singapore, il leader nordcoreano Kim Jong Un, come riporta Channel NewsAsia, due giorni prima dello storico vertice con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Kim è atterrato allo Changi Airport con l'aereo cinese che questa mattina è stato "tracciato" da Flightradar24, sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree, rafforzando le voci della vigilia secondo cui il leader ...

Bergamo : torna l'Appuntamento con i maestri del paesaggio : ... l'evento di fine estate che promuove la natura e bellezza a Bergamo con un programma ricco di conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori tutti all'aria ...

'Le ragazze d'oro' : il secondo Appuntamento è con Arianna Fontana : "LE ragazze D'ORO " Arianna Fontana" LUNEDÌ 11 GIUGNO, ALLE 18.30 SU SKY SPORT 1 Gli inizi difficili È nato tutto a Torino, ero una ragazzina e avevo ancora 15 anni. Da lì ho pensato che potevo fare ...