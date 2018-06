Apple | in Europa ' app economy' a 20 mld

Nozze Apple-Shazam - l’Europa indaga sui rischi per il mercato streaming : Un matrimonio tra numeri uno nel settore della musica in streaming che potrebbe creare problemi alla concorrenza. È questo il sospetto che ha indotto la Commissione europea ad aprire un’indagine sulla fusione tra Apple e Shazam, andata in porto alla fine dello scorso anno. La predominanza dei due operatori crea “preoccupazioni relative al fatto che in seguito al ‘takeover’ di Shazam, Apple otterrebbe l’accesso a ...