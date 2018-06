Apple annuncia partnership sui contenuti con Oprah Winfrey

Le migliori funzionalità di iOS 12 che Apple non ha annunciato : Apple ha recentemente presentato una serie di nuove funzionalità per iOS 12, il software che alimenterà i suoi dispositivi a partire da settembre. Ma il gigante della tecnologia ha incluso numerosi aggiornamenti utili che non ha menzionato durante la conferenza degli sviluppatori della scorsa settimana. Apple non svela tutto di iOS 12 La scorsa settimana Apple ha presentato alcuni dei principali cambiamenti al suo software al WWDC, ...