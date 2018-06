Appello Fico su Rai | politica resti fuori da nuovo Cda

Consultazioni Fico - Appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

Nino Castelnuovo gravemente malato e in difficoltà economiche : l'Appello della moglie : A 30 anni dallo spot dell'Olio Cuore, che ha fatto la storia della pubblicità in Italia, la moglie di Nino Castelnuovo (l'uomo che saltava la staccionata) parla in tv e racconta il dramma del marito...

“Aiutatelo!”. Il dramma del mito del cinema italiano. Malato - stanco in pesanti difficoltà economiche. L’Appello lanciato dalla moglie a Sabato Italiano : Malato, stanco, in grande difficoltà economica. A lanciare L’appello in diretta tv è stata la moglie. Un appello che sa di ultima spiaggia e insieme di speranza che il mondo che per tanto tempo lo amato ed al quale ha dato molto adesso si ricordi di lui. La situazione, racconta la moglie ai microfoni di Sabato Italiano, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è molto difficile. Parliamo di Nino Castelanuovo. Per l’attore ...

Nino Castelnuovo in ospedale / La moglie lancia l'Appello : "Siamo in difficoltà economiche serie" : Nino Castelnuovo in ospedale, la moglie lancia l'appello e sottolinea come siano in una situazione difficile dal punto di vista economico. Il problema agli occhi ultimamente si è aggravato.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Nino Castelnuovo ricoverato - Appello della moglie : «Siamo in difficoltà economiche» : Nino Castelnuovo si trova in clinica perché «ha da tanto tempo un problema agli occhi, e ultimamente si è tanto aggravato». Lo rende noto la moglie, Cristina Di Nicola, ai microfoni de Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.Eleonora Daniele ha ricordato che al momento l'attore si trova in difficoltà economiche per il mancato arrivo dell'assegno di invalidità. «Ho seguito l'iter regolare, è stata riconosciuta una ...

Nino Castelnuovo ricoverato - Appello della moglie : 'Siamo in difficoltà economiche' : Nino Castelnuovo si trova in clinica perché «ha da tanto tempo un problema agli occhi, e ultimamente si è tanto aggravato». Lo rende noto la moglie, Cristina Di Nicola, ai microfoni de Il Sabato Italiano, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. «Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema - aggiunge la Di Nicola - ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento... si è trovato molte porte ...

Appello di Roberto Fico : 'Partiti dialoghino per formare un governo' : 'Dobbiamo combattere i privilegi che fanno parte dei costi della politica e razionalizzare i costi della Camera senza penalizzare la democrazia', ha detto ancora. Intanto, dopo lo scontro di ieri al ...