Anzaldi PD | Raggi | i magistrati acquisiscano video ‘Porta a porta’

Anzaldi (PD) : Stadio - si dimettano Bonafede e Raggi : Roma – Michele Anzaldi , deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda dello Stadio della Roma. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Di Maio dice che chi sbaglia paga? A questo stanno già pensando i magistrati, con gli arresti. Ma perché il ministro Bonafede e la sindaca Raggi non si sono ancora dimessi? Sono loro ad aver dato tutto il potere in mano all’avvocato Lanzalone, ad averlo portato al ...

Anzaldi (PD) : Lanzarone vicino a Raggi e Di Maio - nessuno parla? : Roma – Michele Anzaldi , deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Luca Lanzalone, braccio destro di Raggi e Nogarin, superconsulente per lo stadio imposto dalla sindaca di Roma nientemeno che alla presidenza di Acea, e’ stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere proprio sul nuovo stadio della Roma”. “Il 5 marzo, il giorno dopo ...

Anzaldi : convocare Raggi sulla situazione trasporto pubblico : Anzaldi: bus in fiamme evidente criticità trasporto pubblico Roma – Di seguito la richiesta di Michele Anzaldi, deputato del Pd, rivolgendosi a Nicola Molteni, presidente della Commissione Speciale della Camera. “Valutare in ufficio di Presidenza di convocare in audizione il sindaco Virginia Raggi sulla situazione del trasporto pubblico a Roma”. Anzaldi: per fortuna incendi non hanno avuto conseguenze su ...