Antonella Clerici | La tv mi mancherà | ma a 54 anni voglio godermi Vittorio e mia

(Di venerdì 15 giugno 2018) Antonella Clerici l'ha detto e l'ha fatto: ha lasciato La Prova del Cuoco, storico programma di Raiuno (al suo posto arriverà Elisa Isoardi) per dedicarsi alla figlia Maelle, avuta dall'ex Eddie Martens. In una bella intervista al settimanale Oggi, rivela che era arrivato il momento di lasciarsi alle spalle un capitolo importante della sua vita, perché fare altro era assolutamente imprescindibile. Anche se la nostalgia è tanta...