Antartide | scoperto perché il ghiacciaio di Pine Island sta andando in frantumi

meteoweb.eu

: RT @ESA_Italia: Utilizzando le informazioni dai satelliti, scienziati di tutto il mondo hanno scoperto che lo scioglimento dei ghiacci in A… - viralber : RT @ESA_Italia: Utilizzando le informazioni dai satelliti, scienziati di tutto il mondo hanno scoperto che lo scioglimento dei ghiacci in A… - LuisB : RT @ESA_Italia: Utilizzando le informazioni dai satelliti, scienziati di tutto il mondo hanno scoperto che lo scioglimento dei ghiacci in A… - AmyAmylou1993 : RT @ESA_Italia: Utilizzando le informazioni dai satelliti, scienziati di tutto il mondo hanno scoperto che lo scioglimento dei ghiacci in A… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Sono stati pubblicati su “The Cryosphere” i risultati di una ricerca coordinata da Jan Erik Arndt, che ha guidato i ricercatori dell’Istituto tedesco Alfred Wegener per la Ricerca Marina e Polare di Bremerhaven: sono stati mappati i fondali in una spedizione del 2017 con la nave rompighiaccio tedesca Polarstern, e ciò ha consentito di scoprireildiinoccidentale stain, formando alcuni tra i più grandi iceberg. Si èche il motivo è la perdita di contatto con la terraferma per la presenza di monti sommersi: il risultato è frutto del monitoraggio dei fondali marini diconfrontati con immagini satellitari per individuare i punti deboli del. Indagando fino a 800-1.000 metri di profondità, è stata rilevata l’esistenza di due monti sommersi, le cui vette raggiungono i 370 ...