Andrea Dovizioso | GP Catalogna 2018 | “In linea con i migliori | lavorato sulle gomme

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP - speciale con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci : Dovi Petrux - Lambo Games : Programmazione inedita per il GP di Catalunya , con cui questa settimana si riaccende il Motomondiale. Sono due gli speciali previsti su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, : " Dovi & Petrux - Lambo Games " e " MotoE: il futuro è già qui ". Il primo andrà in onda oggi alle 18.45, in replica alle 21.30 e sabato 16 giugno alle 17 e alle 19, il ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Andiamo a Barcellona carichi e pronti per fare bene” : Secondo nel GP d’Italia, alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso si proietta al round catalano di Barcellona, settimo del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia. La Ducati ha dimostrato di essere molto performante su tre tracciati molto diversi: Jerez, Le Mans ed il Mugello, non capitalizzando come si sarebbe potuto per i due “zero” in Spagna ed in Francia. Il “Dovi”, però, non si è perso ...

MotoGP - GP Catalunya. Andrea Dovizioso : 'Serve la massima lucidità' - Jorge Lorenzo : 'Darò il massimo' : Ducati arriva al Montmeló per il GP di Catalunya sulla scia della splendida doppietta del Mugello. Lorenzo ha dominato la gara e ha ottenuto sua la prima vittoria in Ducati proprio davanti al pubblico ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso - tutto è tornato possibile. Ducati competitiva - serve la perfezione fino a Valencia per sognare : Un anno fa, proprio in questi giorni, la sua stagione visse un’impennata decisa e rapida che lo portò a lottare fino all’ultima gara per contendere il titolo iridato della MotoGP a Marc Marquez. A dodici mesi di distanza sono presenti punti di contatto nei confronti della situazione del 2017, ma Andrea Dovizioso ha qualche ostacolo in più verso il suo grande obiettivo. Nella scorsa stagione arrivò una doppietta Mugello-Catalogna che ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

MotoGP - UFFICIALE : Danilo Petrucci affiancherà Andrea Dovizioso in Ducati nel 2019. Sostituito Jorge Lorenzo : Dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ufficialmente passato alla Honda, la Ducati ha comunicato la propria squadra UFFICIALE per il Mondiale MotoGP 2019. Ad affiancare Andrea Dovizioso, che da poco ha rinnovato il proprio contratto con la scuderia di Borgo Panigale, sarà Danilo Petrucci che arriverà dalla squadra satellite della Pramac con cui ha corso le ultime quattro stagioni. Si tratta di una meritata promozione per il 27enne che in diverse ...

Andrea Dovizioso - GP Italia Mugello 2018 : “Prendere i punti era la priorità - abbiamo sbagliato la gomma. Lo 0 di Marquez ci aiuta” : Andrea Dovizioso ha conquistato un preziosissimo secondo posto nel GP d’Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati è stato assoluto protagonista al Mugello, è riuscito a rimontare dalla settima casella di partenza e ha chiuso la gara alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo. Il Dovi ha incamerato venti punti importanti in ottica classifica generale dopo due cadute consecutive e ha approfittato al ...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

