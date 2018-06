“Ancora non ti basta?” Chiambretti furia contro Michelle e lite in diretta E stavolta

caffeinamagazine

: Senza figli non c’è futuro. Aiutare mamme e papà sarà uno dei nostri primi impegni. - matteosalvinimi : Senza figli non c’è futuro. Aiutare mamme e papà sarà uno dei nostri primi impegni. - Pontifex_it : Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. - fbernardeschi : Fa ancora male. Ora che si comincia, torna tutto in testa, a mesi di distanza. La delusione, rabbia e frustrazione… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Da due come loro, legati da una profonda amicizia, nessuno se lo aspettava. Epperòdeve averla fatta proprio grossa se Pieroha deciso di tirarle le orecchie intv. La lei in questione èHunziker collega con la qualesi è seduto insieme dietro la scrivania di ‘Striscia la Notizia’. Nel dettaglio il conduttore ha ricevuto la linea da “Vuoi scommettere?” con quasi 40 minuti di ritardo e non perdona. In camicia da notte e candela in mano,ha aperto l’ultima puntata della stagione con un attacco frontale alla presentatrice svizzera: “Siamo veramente di fretta. Avete visto l’ora? Non so se vi rendete conto. Purtroppo immagino che la signora Hunziker prima di noi si sia allargata un po’ troppo col suo programma di scommesse. Forse la scommessa era proprio su di noi, qualcuno avrà puntato sulla domanda: ma quelli anche a ...