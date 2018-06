Ancona | untore Hiv in carcere Lo psichiatra | Negazionismo? Meccanismo di difesa

Ancona - L'UNTORE HIV NELLA CELLA DI OSEGHALE/ Detenuti contro Claudio Pinti : "Ti stacchiamo la testa" : L’untore di ANCONA: “L’Hiv non esiste”. Rapporti non protetti con 228 donne in 9 anni. Secondo Claudio Pinti, di 36 anni, il virus è solo "una balla". Detenuto NELLA stessa CELLA di OSEGHALE(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:41:00 GMT)

Claudio Pinti - l"untore' di Ancona - nella stessa cella di isolamento assegnata a Oseghale : Il 36enne anconetano, che ha avuto 228 rapporti sessuali con uomini e donne nonostante fosse affetto da Hiv, è recluso nel carcere di Montacuto, nella stessa cella di isolamento che era stata assegnata a Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro e oggi detenuto ad Ascoli Piceno.

La compagna dell'untore di Ancona : 'Claudio ha sempre negato - credevo di avere l'influenza' : Claudio Pinti , l'untore anconetano che avrebbe trasmesso l' HIV a diverse partners, ha detto di essere stato convinto di non essere malato. Alla compagna , con cui aveva iniziato una relazione da ...

Nuovo untore HIV ad Ancona : la protezione nei rapporti sessuali occasionali resta prioritaria - gli specialisti spiegano il rischio : Allarme per il Nuovo caso di “untore” dell’AIDS ad Ancona. Un uomo positivo all’HIV da circa 10 anni ha avuto rapporti sessuali senza adottare precauzioni. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e adesso si trova nel carcere di Ancona. “La trasmissione di HIV in Italia non si è mai arrestata. Si stima che ogni anno si verifichi ancora qualche migliaio di nuove infezioni,” ricorda il Professor Massimo Galli, ...

"L'Hiv non esiste" : così l'"untore" di Ancona Claudio Pinti rassicurava la compagna : Claudio Pinti, autotrasportatore 36enne di Ancona, è stato arrestato per lesioni dolose gravissime ma avrebbe negato anche con la sua compagna (che poi lo ha denunciato) la malattia. Non riconoscendo di essere affetto da Hiv, l'untore avrebbe quindi continuato negli anni ad avere rapporti sessuali, anche non protetti, con decine di partner.

L'untore di Ancona alla compagna : "L'HIV non esiste - i malati muoiono per i farmaci" : L'uomo sosteneva che in realtà fossero i farmaci a uccidere i malati di Aids. La compagna: "Mi ha defraudata della libertà di scelta"

Ancona - è Claudio Pinti il presunto untore. Oltre 200 le vittime adescate : E' stato arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime Claudio Pinti, 36 anni, autotrasportatore di Ancona. E' stata la compagna con la sua denuncia a far scattare le indagini.

L'ex partner dell'untore di Ancona : "Mi diceva : 'Non sono più sieropositivo. L'HIV non esiste - i farmaci ti ammazzano'" : Potrebbero essere 228 le donne potenziali vittime di Claudio Pinti, 36enne sieropositivo di Ancona che viaggiava in tutta Italia per lavoro avendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione. Arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime, l'autotrasportatore è stato incriminato da un'ex partner, anch'ella ormai positiva alL'HIV, che oggi parla del suo dramma sulle pagine de Il Corriere della Sera.Si è giustificato candidamente ...

