Ancona | poliziotti-eroi salvano due donne intrappolate in sottopasso Video | Salvini e il

Maltempo Ancona : “Poliziotti-eroi? Sono angeli” - dice il capo : “Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l’acqua era arrivata al limite”. E’ il racconto del vice ispettore Benedetto Fanesi, 40 anni, capoturno delle volanti e originario di San Benedetto del Tronto. Descrive con queste parole il salvataggio delle due donne bloccate nell’auto sommersa ...

Ancona - auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio : i poliziotti si tuffano e salvano le due donne rimaste bloccate : Il Centro Italia è stato colpito dal maltempo e un’auto, con a bordo due donne, si ritrova bloccata e sommersa dall’acqua in un sottopassaggio ad Ancona. Nelle immagini, catturate da una famiglia che ha assistito alla scena e che ha chiamato i soccorsi, si vedono quattro agenti della polizia intervenire: due di loro si immergono per aprire le portiere della macchina e liberare le due donne rimaste intrappolate. Video Facebook/Angela ...