Ancona | gli agenti eroi | ancora bagnati dopo aver salvato due vite | arrestano spacciatore

Nubifragio ad Ancona - poliziotti salvano due donne nel sottopasso allagato : i volti degli agenti : 'Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l'acqua era arrivata al limite'. Il ...

Nubifragio ad Ancona - poliziotti salvano due donne nel sottopasso allagato : i volti degli agenti : "Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l'acqua era arrivata al limite". Il vice ispettore Benedetto Fanesi, 40 anni, capoturno delle volanti, racconta...

Nuovo untore HIV ad Ancona : la protezione nei rapporti sessuali occasionali resta prioritaria - gli specialisti spiegano il rischio : Allarme per il Nuovo caso di “untore” dell’AIDS ad Ancona. Un uomo positivo all’HIV da circa 10 anni ha avuto rapporti sessuali senza adottare precauzioni. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e adesso si trova nel carcere di Ancona. “La trasmissione di HIV in Italia non si è mai arrestata. Si stima che ogni anno si verifichi ancora qualche migliaio di nuove infezioni,” ricorda il Professor Massimo Galli, ...

SIMIT : Nuovo untore HIV ad Ancona : Gli specialisti spiegano il rischio : ... con oltre 1300 partecipanti, di cui circa 900 specialisti italiani e stranieri, oltre a rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'Aifa e del mondo delle Community. Tra i suoi scopi, proprio ...

Ancona - arrestato ‘untore’ Hiv : chi è/ Ultime notizie video : ex moglie morta di Aids - anche partner uomini? : Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, arrestato. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:33:00 GMT)

Ancona - padre 91enne imbraccia il fucile da caccia e spara al figlio : L’episodio è accaduto in una zona periferica di Chiaravalle, fuori dal centro abitato. L’anziano, sembra durante una lite, ha preso un fucile e ha sparato al figlio di 66 anni ferendolo a un braccio. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il genitore e sequestrato l’arma, regolarmente detenuta.Continua a leggere

Ancona : accoltella nuovo compagno ex moglie per strada - grave 37enne : Ancona: accoltella nuovo compagno ex moglie per strada, grave 37enne Ancona: accoltella nuovo compagno ex moglie per strada, grave 37enne Continua a leggere L'articolo Ancona: accoltella nuovo compagno ex moglie per strada, grave 37enne proviene da NewsGo.

Feste del Rugby 2018 – Ad Ancona l’evento per migliaia di bambini : Feste del Rugby 2018: “andiamo in meta con la sicurezza ferroviaria”. ANSF-POLFER-FIR di nuovo in campo insieme Veicolare il Rugby e i propri valori all’interno del mondo scolastico ed allo stesso tempo sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza in ambito ferroviario con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più cospicuo di giovani rugbisti. E’ questa la mission delle “Feste del Rugby” che, venerdì 25 e ...

Ancona - malore durante gli esami per l'allergia : muore in ospedale - scatta denuncia : Va in ospedale per fare i test per le allergie e muore. Ora la famiglia dell'uomo, un 51enne di Ancona, si è rivolta all'avvocato Alessandro Marrino per fare luce sulle cause del decesso. La direzione ...

Ancona - donna trovata morta dopo settimane : la figlia disabile dormiva sul letto con lei : Dramma ad Osimo, in provincia di Ancona: una donna di 78 anni è morta circa 20 giorni fa per cause naturali. A vegliarla per tutto questo tempo è stata la figlia, 51enne disabile e non autosufficiente. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dalla loro abitazione.Continua a leggere

Tragedia ad Ancona - Jennifer muore nel sonno a 28 anni : “Aiuto - mamma non si sveglia” : Giallo a Porto Recanati, dove è morta improvvisamente nel sonno Jennifer Giuliani, 28enne di origine romana. A dare l'allarme sono stati i suoi figli di 8 e 2 anni, che hanno chiesto aiuto alla vicina. Ancora mistero sulle cause del decesso, anche se si esclude la violenza.Continua a leggere

Ancona - iracheno picchia moglie davanti ai figli/ Ultime notizie : divieto di avvicinamento per il 28enne : Un iracheno di 28 anni residente ad Ancona è stato condannato all'allontanamento dalla famiglia: denunciato per aver picchiato la moglie davanti ai figli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:49:00 GMT)

Fiera di San Ciriaco 2018 ad Ancona : tutti i dettagli : Ritorna anche La Festa del Cibo in Piazza, in Piazza Pertini, l'evento dedicato alla gastronomia tipica ed agli spettacoli che anticipa la Fiera, iniziando già dalle ore 18.00 di lunedì 30 aprile. ...