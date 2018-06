Anche la Roma avrà una squadra nella Serie A femminile

Stadio Roma - il giorno degli interrogatori di garanzia. Depone Anche Raggi sul ruolo di Lanzalone : La sindaca, sentita come testimone, sul ruolo di Lanzalone. L'ex Pd Civita nega favori. Il costruttore Parnasi, presunto capo della corruzione, si avvale della facoltà di non rispondere; così Palozzi ...

Roma - acquisita la Res : il giallorosso entra Anche nella Serie A del calcio femminile : L'indiscrezioni era nell'aria, ma oggi è arrivata l'ufficialità: la Roma avrà una squadra femminile. Come comunicato dalla Figc, la società di James Pallotta ha assorbito la Res Roma . Ad allenare il ...

Conte si è dimenticato del Niger Macron blocca i militari italiani Anche l'Africa divide Roma e Parigi : A proposito di immigrazione: un punto fondamentale, sul quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi avrebbe dovuto lungamente discutere nel suo incontro Parigino con il collega Emmanuel Macron (e invece non lo ha fatto), è la nostra missione militare in Niger Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - Anche Malagò indagato. Il Coni : 'Ha chiesto di essere interrogato' : Il Coni ha diramato una nota in cui ufficializza la posizione del numero uno dello sport italiano: 'Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani ...

Nuovo stadio della Roma - indagato Anche Malagò - che si difende : "Questa cosa non esiste" : Nell’affare del Nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un ...

Stadio della Roma - Anche Malagò indagato : chiese lavoro per il compagno della figlia : L'incontro con Parnasi al circolo Aniene l'11 marzo scorso. Pochi mesi prima, il Coni aveva cambiato parere (da "non conforme" a "conforme") sui parcheggi del nuovo impianto di Tor di Valle. Ma il numero 1 dello sport italiano smentisce: "Questa cosa non esiste"

Stadio Roma - indagato Anche sovrintendente Prosperetti | Raggi : "Non so progetto che fine farà" : C'è un altro indagato nell'inchiesta che riguarda il progetto del nuovo Stadio della Roma. E' il sovrintendente Francesco Prosperetti, che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle. Intanto Parnasi: "Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto".

Stadio Roma - Santanché : “M5s hanno rotto le palle con ‘onestà - onestà'”. Il conduttore : “Siamo in fascia protetta” : “Io sono garantista, sul caso dello Stadio della Roma ne faccio una questione politica. Il Movimento 5 stelle ci ha rotto le palle con ‘onestà, onestà'”. A dirlo, durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, è Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. Il conduttore, Francesco Magnani, l’ha interrotta, seppure ridendo: “Eh, Santanché, sono le 11”. L'articolo Stadio Roma, ...

Stadio Roma - Parnasi e Malagò parlarono Anche di quello del Milan : 'Dalle conversazioni di maggior rilievo emerge chiaramente una stretta relazione tra Malagò e Parnasi, i quali interloquiscono tra loro anche di questioni inerenti la progettualità relativa allo ...

Congelato il progetto del nuovo stadio della Roma. Indagato Anche il sovrintendente Prosperetti : Dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, il progetto per la costruzione del nuovo stadio dell'As Roma è stato Congelato. Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, infatti, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi, che di Eurnova è il presidente. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un ...