Anche il pallone da calcio diventa intelligente | ecco Xiaomi Insait Joy | con tanto di app

Sale lo spread Anche per l’Italia del pallone : -208 dalla Bundesliga : Nel "ReportCalcio" è stato calcolato il "Football spread ": riassume il differenziale fra indicatori economici, patrimoniali e sportivi tra i migliori 4 campionati europei. L'articolo Sale lo spread anche per l’Italia del pallone : -208 dalla Bundesliga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Anche l'Italcalcio soffre per lo spread del pallone : Oltre all'economia italiana anche il calcio del Belpaese soffre per lo spread. È quanto emerge dal 'ReportCalcio', lo studio della Figc sviluppato in collaborazione con AREL , Agenzia di Ricerche e Legislazione,...