Anche i Maneskin a Milano Rocks il 6 settembre con Vaccines e Imagine Dragons | info

(Di venerdì 15 giugno 2018) Annunciati, nel giorno dell'esibizione degli. Il collettivo di Damiano David si aggiunge alla line up dell'appendice di Firenze, che ha preso il via con il grandioso concerto dei Foo Fighters. La serata è quella del 6, nel giorno degli. Aivanno ad aggiungersi, mentre nelle giornate successive sono attesi i The National con i Franz Ferndinand quindi i Thirty Seconds To Mars con Mike Shinoda. I biglietti persono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Continua così la sessione dei live dei giovanissimi ragazzi guidati da Damiano David, reduci dal successo di X Factor nel quale hanno partecipato nel team di Manuel Agnelli, arrivando a un soffio dalla finale andata poi a Lorenzo Licitra di Mara Maionchi. Durante la partecipazione al talent, i ...