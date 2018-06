Amici | Irama rivela il suo strazio segreto | ' A cosa pensavo mentre mi esibivo' Poi su

Amici 2018/ Rudy Zerbi : messaggi per Carmen - Irama e Lauren - ma non per Einar : AMICI 2018: dopo la finale, Rudy Zerbi scrive dei messaggi speciali a Irama, Carmen Ferreri e Lauren Celentano, ma non ad Einar Ortiz. Rimedierà nelle prossime ore?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:40:00 GMT)

Amici : ecco perchè Irama è ritornato alla Warner Music! : Irama si è classificato vincitore nella categoria canto alla diciassettesima edizione di Amici. Il giovane cantautore spiega in un’intervista per quale motivo ha deciso di ritornare a far parte della Warner Music! Le sue parole! Irama si è aggiudicato il primo podio nella categoria canto della diciassettesima edizione del talent show “Amici”. Lui in realtà si chiama Filippo Maria Fanti. Il suo nomignolo, come in molti già ...

Irama dopo la vittoria ad Amici : «In ogni esibizione porto dentro di me mia nonna che non c'è più» : dopo il trionfo ad Amici, Irama parla sul prossimo numero in edicola di Spy, della sua esperienza al Talent di Canale 5. il cantante trionfatore del talent show 'Amici 17': Irama, nome d'arte di ...

Amici - Irama : "Grazie a Maria De Filippi sono rinato" : sono passati solo alcuni giorni da quando Irama ha vinto la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi , ma l'emozione è ancora alle stelle. Intervistato in esclusiva dal settimanale Spy , Irama ...

Irama : dopo la vittoria ad “Amici” pronto a salire sul palco del “Plume Tour” : opo la vittoria della diciassettesima edizione di Amici, Irama è pronto a salire sul palco per sorprendere il suo pubblico con la sua prima tournèe, il “Plume Tour”, che attraverserà l’Italia in quattro tappe esclusive a Roma (sabato 24 novembre 2018 @ Quirinetta), Torino (domenica 2 dicembre 2018 @ Hiroshima Mon Amour), Napoli (sabato 8 dicembre 2018 @ Duel Beat) e a Milano (sabato 15 dicembre 2018 @ Magazzini). Il tour prende il nome dal suo ...

Amici 17 : Irama e la dedica alla De Filippi : 'Sono geloso degli altri ragazzi' : Lo scorso lunedì, 11 giugno 2018, è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 l'attesa diretta finale di 'Amici di Maria De Filippi', che ha visto il cantante Irama aggiudicarsi la vittoria del celebre format targato 'Mediaset'. A seguito del suo trionfo, il cantante di 'Un giorno in più' ha pubblicato online una dedica speciale, indirizzata alla conduttrice di 'Amici', Maria De Filippi. Irama si dichiara geloso di Maria De Filippi: il post ...

Amici - le prime parole del vincitore Irama : 'Leggero come le piume che indosso' : Si è conclusa lunedì sera la diciassettesima edizione di Amici che ha visto trionfare il cantante Irama. Anche questa un'edizione fortunatissima che ha tenuti incollati allo schermo milioni di telespettatori. Una formula vincente quella studiata dalla padrona di casa Maria De Filippi. Niente coach come gli scorsi anni, ma una giuria di esperti pronta a dare giudizi e pareri sui vari allievi. Ad iniziare la sfida finale è stato Einar, ...

MARIA DE FILIPPI - ADDIO AL SABATO SERA/ La stoccata di Aldo Grasso e la "gelosia" di Irama dopo Amici : MARIA De FILIPPI tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? SABATO SERA e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Irama vince #Amici17 : l’album PLUME e il singolo NERA al primo posto delle classifiche : ROMA – Filippo Maria Fanti, in arte Irama, vince la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi e il suo album PLUME e il singolo NERA volano in vetta alle classifiche musicali. Il cantauore conquista il primo posto su iTunes, Spotify, Amazon e Apple Music con NERA, il suo singolo di lancio. Il disco PLUME, dopo […] L'articolo Irama vince #Amici17: l’album PLUME e il singolo NERA al primo posto delle classifiche proviene da NewsGo.

Amici 17 - la dedica di Irama a Maria De Filippi : "Non potrò mai smettere di ringraziarti. Mi hai insegnato tantissimo" : Il cantante ringrazia pubblicamente la De Filippi per averlo supportato durante il suo percorso nella scuola.

Amici : Irama fa una dedica speciale a Maria De Filippi : Il vincitore di Amici Irama e la dedica a Maria De Filippi Irama è il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo album Plume continua a vendere tantissimo e il cantautore è pronto ad incontrare tutti i suoi fan durante i firmacopie del disco. Intanto però, Irama ci tiene a ringraziare […] L'articolo Amici: Irama fa una dedica speciale a Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - il vincitore è Irama : Giunta alla conclusione dopo otto mesi di scuola, la diciassettesima edizione di Amici, il Talent Show condotto da Maria De Filippi che anche quest'anno ha registrato ottimi risultati di ascolto e che lunedì sera nella finalissima, ha visto trionfare il cantante Irama. Finale Amici 2018, vince Irama come da pronostico I quattro finalisti di Amici 17, Irama, Lauren, Einar e Carmen, si sono confrontati su una serie di sfide eliminatorie, a partire ...

IRAMA - VINCITORE DI Amici 17 / "Quando scrivo mi spoglio l'anima e la condivido con chi mi ascolta" : IRAMA, VINCITORE di AMICI 17, si racconta a Il fatto quotidiano parlando delle sue emozioni senza filtri e del suo grande amore per il cantautorato italiano.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Amici 2018 - il cantante Irama trionfa alla finale di ieri (VIDEO) : ieri sera si è concluso il serale di Amici 2018. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha chiuso i battenti (per quest'anno) con la proclamazione del nuovo vincitore assoluto che si è aggiudicato il premio di 150 mila euro. I quattro concorrenti arrivati al duello finale di questa diciassettesima edizione sono stati: Irama, Lauren, Carmen e Einar. Irama è il nuovo vincitore del serale di Amici 2018 Ebbene, il verdetto del pubblico da casa ...