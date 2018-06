Ambiente e salute L' incontro a Catania

Dieta mediterranea alpina / Progetto Ambiente Alimenti e Salute : regime alimentare ipocalorico e... : Dieta mediterranea alpina, Progetto Ambiente Alimenti e Salute: regime alimentare ipocalorico per promuovere l'invecchiamento in Salute e la sconfitta dell'obesità dei tre territori.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Governo - basta soluzioni frettolose. Per Ambiente e salute occorre andare alle radici del problema : Le sfide che aspettano il nuovo Governo – cui porgo i più sinceri auguri di buon lavoro condotto nell’esclusivo interesse del Paese – non sono certo semplici e specialmente per quanto attiene ambiente e salute non sarà facile venirne a capo, visti i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo in tante aree d’Italia. Mi auguro che la filosofia che ispirerà l’operato dei ministri non sia quella di cercare soluzioni rabberciate e ...

Rilanciata l’alleanza internazionale per affrontare i rischi per la salute umana - animale e dell’Ambiente : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Mondiale per la salute animale (OIE) hanno concordato oggi di rilanciare l’impegno comune per combattere le minacce alla salute legate alle interazioni tra esseri umani, animali ed ambiente. In un Memorandum d’Intesa firmato oggi, le tre agenzie hanno concordato ...

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...

Abusi dei pesticidi - residenti esasperati. Zanoni : ' Zaia pensi alla salute dei cittadini e all'Ambiente - non solo a elargire montagne di ... : Zaia farebbe bene a partecipare anche lui: dovrebbe essere il presidente di tutti, cosa che troppo spesso dimentica." Andrea Zanoni consigliere regionale Pd "Il mondo della viticoltura con un occhio ...

Eni : Descalzi - in Basilicata priorità salute e Ambiente - investiamo 30 mln l'anno : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "In Basilicata e in Val d'agri per l'Eni è prioritaria la salute della popolazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. investiamo mediamente 30 milioni di euro l'anno e 5 mln l'anno per il monitoraggio ambientale". Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalz

Pesticidi : Ambiente e salute ancora a rischio : Quanti pestidici si trovano nelle acque superficiali e sotterranee italiane, e quanto sono pericolosi? ISPRA –l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del ministero dell'ambiente– ha presentato oggi i risultati delle periodiche analisi sui Pesticidi delle acque italiane, con riferimento al biennio 2015-2016. Il quadro che emerge è allarmante per ambiente e salute umana. Nella sola agricoltura si ...

Bollo auto - più ingombri e più paghi. Così tuteliamo salute e Ambiente urbano : Quasi tutte le città italiane ed europee hanno dimensioni a misura d’uomo. A piedi, a cavallo, al più in carrozza. Per più di 100 anni hanno accolto a fatica la crescita esponenziale delle auto e (fino a un certo punto) sono riuscite ad adattare la scala dello sviluppo urbano alla mobilità a motore. Durante il boom economico, edilizio e infrastrutturale del nostro Paese, l’auto media – per esempio, la 1100 Fiat prodotta fino al 1969 ...

Salute & Ambiente - OMS : nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata : Nel rapporto annuale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che nel mondo nove persone su dieci respirano aria inquinata, e sono 7 milioni l’anno i morti dovuti a questa causa. L’OMS ha analizzato i dati di 4.300 città in 100 Paesi diversi focalizzandosi sull’inquinamento atmosferico e su quello indoor: l’aria inquinata causerebbe il 24% di tutte le morti per attacco cardiaco, del 25% degli ictus ...

Ambiente & Salute : oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata : L’Health Effects Institute ha condotto uno studio su larga scala, concludendo che oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. E’ emerso in particolare che sono i Paesi in via di sviluppo a sopportare e conseguenze peggiori, in quanto fanno registrare altissimi livelli di smog e aria contaminata, sia dentro casa che fuori. Le nazioni più industrializzate invece di recente hanno registrato miglioramenti. Solo nel ...

Ambiente - sviluppo - salute : a Milano premiate le migliori startup : Omar Itani sale sul palco: esulta e si copre le spalle con la sua bandiera, quella del Libano. Ha appena vinto la Global Social Venture Competition (Gsvc), il concorso internazionale che premia i progetti ad alto impatto sociale, e il primo premio da 40 mila dollari. La sua startup si chiama FabricAID e ha ideato un sistema di raccolta, riciclo e redistribuzione di abiti usati a comunità marginalizzate. Il progetto FabricAID La raccolta ...