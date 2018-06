meteoweb.eu

: Allarme morbillo, l’esperto: “Casi nei neonati mai visti prima” - Barcellonameteo : Allarme morbillo, l’esperto: “Casi nei neonati mai visti prima” - FOCUSITJP : Rientra l’allarme morbillo a Okinawa - luca_pasello : RT @moschettopres: Gli dai i dati, col link alle risultanze di una commissione parlamentare d'inchiesta. Ma confondo, e creilo allarme. No… -

(Di sabato 16 giugno 2018) “Siamo in piena epidemia diin Italia, almeno da due anni. Diversi migliaia di casi e anche decessi. Un’epidemia anche difficile da mappare perché ilnon è notificato e molti casi si perdono. Vediamo casi in, che non si erano maiprima, con aumenti di ricoveri in ospedali e di effetti collaterali mai descritti in precedenza. Ci sono studi che dimostrano una maggiore pericolosità del, con effetti ematologici che non si conoscevano prima e anche casi di miocardite. L’unica arma è la vaccinazione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Alfredo Guarino, professore ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Napoli Federico II, tra i relatori della sessione ‘Malattie infettive e vaccinazioni’ del 74esimo congresso italiano di pediatria, promosso dalla Società italiana di pediatria e in corso a ...