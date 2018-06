Alitalia | logomania in blu | svelate nuove divise firmate Alberta Ferretti | 3

ildubbio.news

: RT @Adnkronos: Ecco le nuove divise @Alitalia - GraziellaMattei : RT @Adnkronos: Ecco le nuove divise @Alitalia - Adnkronos : Ecco le nuove divise @Alitalia -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Anche perché 'noi pensiamo ai clienti italiani, ma il 60% del fatturato lo facciamo in giro per il mondo e il fatto di essere italiani è già di per sé un valore aggiunto'.