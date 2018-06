Alitalia | Ferretti fa divise gratis

Alitalia cambia look - nastri - spacchi e via il cappellino : ecco le nuove divise firmate da Alberta Ferretti : ... che sta 'cercando di usare l'italianità in modo moderno, perché realizziamo il 60% del fatturato in giro per il mondo'. Tanto è divertente la capsule, quanto fedele al suo ruolo di servizio la ...

Alitalia : Ferretti fa le divise gratis - ma userà il logo : E' un "accordo commerciale senza esborso finanziario" - come spiegato dal direttore commerciale di Alitalia Fabio Maria Lazzerini - quello stretto tra la compagnia aerea e Alberta Ferretti, che ha ...

Alerba Ferretti svela le nuove divise Alitalia : Alitalia si rifa il look. O meglio, il guardaroba. Completo per l'uomo e tailleur per la donna, realizzati in fresco di lana blu, con tanto di bottoni personalizzati incisi con la lettera A di Alitalia in oro satinato.La nuova collezione, si legge nel comunicato diffuso da Alitalia, "nasce dall'esigenza di venire incontro alle numerose richieste provenienti dal personale operativo, con l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro di ...

Alitalia - la stilista Ferretti svela le nuove divise : Roma, 15 giu. , askanews, Alberta Ferretti svela le nuove divise Alitalia. La collezione è stata presentata in apertura della Settimana della moda Uomo di Milano con la doppia sfilata delle collezioni ...

Alitalia torna al blu con le nuove divise firmate Alberta Ferretti : Alitalia veste Alberta Ferretti. Addio alle discusse divise bordeaux, quindi, si torna al blu. Venerdì 15 giugno, in occasione della doppia sfilata delle collezioni Resort 2019 e Limited Edition, Alberta Ferretti e Alitalia presenteranno in anteprima le nuove divise disegnate per la compagnia italiana. Lo comunica la compagnia in una nota."Questo è un progetto unico ed emozionante che ho preso a cuore sin dal primo momento. Sono ...

Alitalia vestirà Alberta Ferretti : Chi negli ultimi anni ha volato con Alitalia, non avrà potuto non notare le divise degli assistenti di volo, degli sgargianti colori della bandiera italiana. Le divise erano state firmate dal designer Ettore Bilotta e rappresentavano, nelle intenzioni, il design e le bellezze Made in Italy. Ma, quando vennero svelate, scatenarono non poche discussioni a partire dagli stessi steward e hostess, mettendo addirittura i sindacati sul piede di guerra ...