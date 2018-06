Alitalia | ecco le nuove divise che piacciono a hostess e steward 

Ecco le nuove divise Alitalia : Linee affusolate ed eleganti; tessuti 'no season' e tagli strategici per agevolare i movimenti ; toni che rievocano la gloriosa tradizione delle hostess anni '50, con capi in blu impreziositi da ...

Alitalia cambia look - nastri - spacchi e via il cappellino : ecco le nuove divise firmate da Alberta Ferretti : ... che sta 'cercando di usare l'italianità in modo moderno, perché realizziamo il 60% del fatturato in giro per il mondo'. Tanto è divertente la capsule, quanto fedele al suo ruolo di servizio la ...

Ecco le nuove divise di Alitalia : Un’uniforme completamente rinnovata, italiana nell’eleganza del suo blu, che in qualche modo sembra voler cancellare anche visivamente ogni traccia di Etihad dall’immagine della compagnia aerea di bandiera. La stilista Alberta Ferretti ha presentato a Milano, in anteprima assoluta, le sue nuove divise realizzate per Alitalia. Uniformi che arrivano in un momento tutt’altro che semplice per l’azienda, e che a breve prenderanno il posto di quelle ...

Alitalia - ecco a cosa pensa Salvini : Il leader della Lega annuncia un possibile intervento di salvataggio dello Stato, che avverrebbe attraverso la Cassa depositi e prestiti