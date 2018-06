Blastingnews

: Alisson Becker potrebbe restare in giallorosso, ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) - InformazioneOK : Alisson Becker potrebbe restare in giallorosso, ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) - kidralien : Ho una big crush per due portieri: Alisson Becker e Loris Karius - lanelasol : RT @RivistaUndici: Il Brasile, tra i favoritissimi alla vittoria del #Mondiale2018 , debutta domenica. La nostra intervista al portiere più… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Attualmente(calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana) è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione del portiere della Roma che ha rivelato anche però come al suo rientro cercherà di parlare con la dirigenza giallorossa per trovare un accordo per il futuro, cheanche essere lontano dalla Capitale. ‘Non ho ricevuto offerte da nessuno’, questa la rivelazione del portiere, anche se - magari non ufficialmente - alla squadra giallorossa qualche proposta pare essere arrivata. Lui è felice di rimanere, almeno cosi ha dichiarato in ...