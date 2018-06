Alimenti | Coldiretti | storica inversione di tendenza | carne alla riscossa nel 2018

Alimenti - Coldiretti : record del decennio per i consumi di frutta e verdura : record del decennio per i consumi di frutta e verdura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut 2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista – sottolinea la Coldiretti – continua anche nei primi due mesi del 2018 che segnano ...

Alimenti - Coldiretti : scattano le multe per le etichette “fake” : scattano le multe per silenzi e bugie sulle etichette degli Alimenti. E’ quanto annuncia la Coldiretti in relazione all’entrata in vigore mercoledì 9 maggio 2018 delle sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che “dà attuazione” alla disciplina dell’Unione europea di ...