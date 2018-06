meteoweb.eu

: Al via anche quest’anno l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera - ShareMySea_IT : Al via anche quest’anno l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera - GiornCittadino : Al via l’operazione Mare Sicuro 2018. Massimiliano Rosolino tra i testimonial della Guardia Costiera - robygravi : RT @VCBSecuritas: Parte l'operazione 'Curno più Sicura'. Da questa sera al via i controlli da parte dell'Istituto di Vigilanza VCB Securita… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) La stagione estiva è alle porte e la Guardia Costiera quest’anno ha deciso di scendere in campo non solo con l’attività operativa a salvaguardia della vita umana in, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il. Da oggi fino al termine dell’estate,” vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo tutti gli 8.000 km di coste e nei principali laghi italiani per garantire una corretta, consapevole e serena fruizione delda parte dell’utenza e assicurare in ogni momento un pronto intervento in caso di emergenze. Per contribuire all’attività di sensibilizzazione, sono stati chiamati a dare il loro contributo all’equipaggio della Guardia Costiera atleti e personaggi pubblici, che sosteranno gli uomini e le donne del Corpo nella promozione ...