Al via il 20 giugno la V edizione di Oasi Cinema

Il Paradiso delle Signore 3 diventa una soap senza Giuseppe Zeno ma con Roberto Farnesi : al via le riprese dal 18 giugno? : Alla fine non c'è stato niente da fare. Pubblico mobilitato, email e una petizione (promossa da Liviana Bertoldi e che potete trovare cliccando qui) ma senza molto successo: Il Paradiso delle Signore 3 non sarà una fiction da prima serata ma, sembra, si ridurrà ad una soap per il pomeriggio di Rai1. Solo chi in questi anni ha seguito ogni tentativo da parte della rete ammiraglia della tv pubblica provare a contrastare il pomeriggio a base di ...

Sicilia : lavori su viadotto Morello - tratto A19 chiuso da 20 giugno : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - L'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Enna e Ponte Cinque Archi, sarà chiusa da mercoledì 20 giugno in direzione Palermo. Il provvedimento, spiega l'Anas, sarà necessario per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato sul viadotto Morello, già s

Branko di giugno : Gemelli è il tuo momento - Sagittario la via d'uscita c'è : Nello sport avrete tanta energia che vi porterà ottimi risultati! Cancro Anche prima del solstizio d'estate, che il 21 farà scoccare, questo mese è in sintonia con voi, vi somiglia si potrebbe dire. ...

Belen Rodriguez in Don Matteo 10 - al via le repliche su Rai1 : anticipazioni episodi 14 giugno : Belen Rodriguez in Don Matteo 10 è la prima guest star della decima stagione. Stasera, Rai1 manderà in onda le prime repliche di una delle fiction italiane più amate. Gli episodi si aggiungono a quelli già attualmente trasmessi in daytime da lunedì al venerdì. La decima stagione rappresenta anche l'ultima con il popolare personaggio del Capitano Giulio Tommasi. L'attore Simone Montedoro ha infatti lasciato il cast della serie dopo cinque ...

Mondiali Russia 2018 al via oggi 14 giugno : il calendario delle partite - orari - canali TV e streaming : oggi la cerimonia di apertura e il primo match, Russia - Arabia Saudita. Scopriamo il calendario completo delle partite dove e come vederle.

Narni : la Rivincita della Corsa all'Anello si terrà il 23 giugno. Sabato via ai festeggiamenti : La domenica invece 'la notte delle tabernae', giro per osterie di Narni con il cuoco Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, un habitué della festa, tra musica, spettacoli, giullari e ...

D CLUB Serie D : il 15 giugno a viareggio il premio ai migliori del campionato 2017/2018 : ... ex attaccante Cremonese, premio D CLUB FAIR PLAY Vincenzo MAIURI , allenatore, I vincitori del D CLUB sono stati individuati dai voti espressi online dai lettori di Corriere dello Sport e Tuttosport ...

Il Supplente al via su Rai2 con Roberto Saviano e Mara Maionchi : chi salirà in cattedra il 20 giugno? : L'appuntamento con Il Supplente è fissato per oggi, 13 giugno, e non ci saranno ulteriori slittamenti. Il docu-reality è pronto a scontrarsi con lo speciale Mondiali in onda questa sera e fa salire in cattedra due volti noti della tv (e non solo) e molto amati dal pubblico e dai giovani. Da una parte avremo Roberto Saviano e la sua storia sui ragazzi di Paranza, giovani 15enni che si danno allo spaccio e alla malavita, che arrivano a ...

The Originals 4 al via su La5 con gli episodi inediti : anticipazioni del 13 e 20 giugno : I fan di The Vampire Diaries e The Originals 4 sono già pronti davanti alla tv per una seconda serata a base di vampiri. Mentre il pubblico americano è alle prese con la quinta e ultima stagione, quello italiano vedrà a partire da oggi, 13 giugno, per la prima volta in chiaro, gli episodi della quarta. L'appuntamento con The Originals 4 è fissato per questa sera, a partire dalle 23.00, su La5 con i primi due episodi dal titolo, ...

Sperlinga - al via dal 30 giugno la rassegna estiva "Teatro in Fortezza" al Castello : ... percorsi culturali nel tempo e nello spazio che rappresentano i vari generi che attraverseranno la poesia drammatica dalle sue origini ai giorni nostri, per tale motivo gli spettacoli in rassegna ...

Mondiali Russia 2018 - al via domani 14 giugno : la cerimonia di apertura fa saltare l'appuntamento con le soap : Beautiful, Una Vita e Il Segreto non andranno in onda per lasciare spazio alla cerimonia di apertura e al primo match della Coppa del Mondo.

Montelepre - Festa della Musica. Il 21 giugno al via la seconda edizione : A partire dalle ore 15 sino a mezzanotte a Montelepre sono previsti anche spettacoli di giovani artisti e band non monteleprine, che in questi mesi si sono iscritti ed accreditati al sito del MiBACT ...

Tutto pronto per la Festa della musica : al via il 21 giugno : Teleborsa, - E' Tutto pronto per La Festa della musica del 21 giugno : come ogni anno l'iniziativa, coordinata per l'Italia dall'Associazione italiana per la promozione della Festa della musica , ...

Tutto pronto per la Festa della musica : al via il 21 giugno : E' Tutto pronto per La Festa della musica del 21 giugno : come ogni anno l'iniziativa, coordinata per l'Italia dall'Associazione italiana per la promozione della Festa della musica , AIPFM , e per l'...