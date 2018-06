ilgiornale

: #ParlareDi #AlbertoSordi perchè il #15giugno 1920 nasceva #albertone e trovo doveroso ricordare un attore indimenti… - pulcepalma : #ParlareDi #AlbertoSordi perchè il #15giugno 1920 nasceva #albertone e trovo doveroso ricordare un attore indimenti… - AdrMontanaro : Al cinema 'Ogni giorno': l'anima gemella sa farsi riconoscere - Everyeye : Gli Incredibili 2 potrebbe battere ogni record e aprire a 140 milioni di dollari! -

(Di venerdì 15 giugno 2018) "" è la trasposizionetografica di un romanzo per adolescenti, bestseller nel 2012, firmato da David Levithan.Racconta della storia d'amore tra Rhiannon (Angourie Rice), una ragazza di 16 anni, e un'misteriosa chiamata "A" che abitain un corpo diverso, sempre qualcuno della stessa età e area geografica, mai due volte la stessa persona. Tutto ha inizio quando "A" si sveglia nei panni del fidanzato di Rhiannon e, ritrovatosi a vivere con lei la giornata perfetta, decide di cercarla anche nei giorni successivi. La ragazza percepisce un'inattesa vicinanza con coetanei mai notati o conosciuti, ma non ne capisce il motivo fino a quando "A" le rivela che ad attrarla è in realtà sempre lui. Incredula all"inizio, Rhiannon si innamora a poco a poco di questo spirito vagante. Amare qualcuno le cui sembianze cambiano di genere, razza ed estrazione sociale...