Al Bano | Senza cantare sto male | ma devo fermarmi

“Hanno deciso!”. AlBano e Romina - la news è da capogiro. I beninformati sono certi e dalle pagine del gossip spifferano tutto : una scelta senza precedenti : Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale ...

DOMENICA LIVE/ Video - Barbara D'Urso - frecciatina all'ex di Al Bano : "Faremo il famoso 22% anche senza Romina" : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:50:00 GMT)

Italia giallo-verde - fuga dalle missioni. Alla Farnesina preoccupazioni per la futura presenza italiana in LiBano - Niger e Afghanistan : Italia giallo-verde, fuga dalle missioni. Uno spettro si aggira per le ansiose stanze della Farnesina: lo spettro del disimpegno dai fronti caldi sui cui l'Italia ha costruito un suo profilo internazionale di Paese affidabile all'interno del sistema di alleanze, la Nato, e negli impegni assunti in ambito Onu. fuga dalle missioni. In particolare, fuga dal Libano, dall'Afghanistan, dal Niger. Nel "contratto" di governo Di Maio-Salvini non ...

Loredana Lecciso/ Cambio di look dopo la fine con Al Bano : "Senza extension" (Domenica Live) : Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:13:00 GMT)

Al Bano - Amici serale 2018 con Romina Power?/ La cantante non conferma : ancora dubbi sulla sua presenza : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)

Loredana Lecciso - meglio con o senza extension? Il nuovo look dell'ex compagna di Al Bano Carrisi : Loredana Lecciso, meglio con o senza extension? Il nuovo look dell'ex compagna di Al Bano Carrisi Quello di Loredana Lecciso può considerarsi un 'ritorno alle origini': mentre...

RuBano cavi - strada senza illuminazione : ANSA, - NAPOLI, 11 MAG - Rubano i cavi di rame dai tombini e la strada rimane al buio: è successo nella zona di Marianella-Chiaiano di Napoli. All'imbrunire i residenti di piazza Sant' Alfonso Maria ...

MARYAM TANCREDI/ Chi è? J-Ax : "Il record sono 3 mesi con Al Bano Senza matrimonio" (The Voice of Italy 2018) : MARYAM TANCREDI alla finale di The Voice of Italy 2018: il talento della cantante napoletana contro i pregiudizi del passato per il suo aspetto fisico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:48:00 GMT)

Napoli - vigile urBano in scooter senza assicurazione : “Mi è scaduta” : Napoli, vigile urbano in scooter senza assicurazione: “Mi è scaduta” Striscia la Notizia torna sul malcostume che già in passato aveva portato alla sospensione di alcuni dipendenti. Continua a leggere L'articolo Napoli, vigile urbano in scooter senza assicurazione: “Mi è scaduta” proviene da NewsGo.

Napoli - vigile urBano in scooter senza assicurazione : 'Mi è scaduta' : Striscia la Notizia a Napoli torna a bacchettare i furbetti dell'assicurazione . Ovvero vigili urbani che, al posto di dare il buon esempio, pensano di essere al di sopra della legge e sono i primi a ...

Rivelazione shock di Al Bano : è una farsa? Barbara D'Urso senza parole Video : Da un po' di tempo a questa parte, ormai, non si fa altro che parlare dell'intrigante triangolo amoroso [Video] che vede come protagonisti il famoso cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi, la sua ex moglie Romina Power e la sua ex compagna Loredana Lecciso. Diverso tempo fa, Loredana e Al Bano annunciarono pubblicamente la loro separazione definitiva. Dopo una storia di 16 anni circa, il loro amore pare sia giunto al capolinea. Una volta ...

Rivelazione shock di Al Bano : è una farsa? Barbara D'Urso senza parole : Da un po' di tempo a questa parte, ormai, non si fa altro che parlare dell'intrigante triangolo amoroso che vede come protagonisti il famoso cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi, la sua ex moglie Romina Power e la sua ex compagna Loredana Lecciso.-- Diverso tempo fa, Loredana e Al Bano annunciarono pubblicamente la loro separazione definitiva. Dopo una storia di 16 anni circa, il loro amore pare sia giunto al capolinea. Una volta ...

Al Bano Senza filtri - la bomba sulla Lecciso : "Dal 2005 non siamo più una coppia" : Un tira e molla, quello tra Al Bano e Loredana Lecciso, che va avanti da quasi 15 anni, da quando lei lo ha lasciato in diretta tv mentre lui era sull'Isola dei Famosi. Ora

AlBano - stanco del gossip - si racconta senza bugie in un'intervista di Libero Video : Albano a 73 anni ci è arrivato con una grande famiglia, una moglie e una compagna alle spalle, sei figli ed il grande dolore per la scomparsa della primogenita Ylenia. Baciato dalla fortuna che gli ha regalato successo, denaro e gloria, non ha potuto conservare ciò che più gli premeva, cioè un rapporto sereno con la propria donna, ed un lavoro che esulasse dal vociferare continuo del #gossip. Lo sfogo di un uomo fertito dopo la rottura con la ...