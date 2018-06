Accordo tra Eni e Ics Maugeri per una collaborazione globale sulle emergenze

Accordo sistema mobilità - Praticò : 'Abbiamo centrato una svolta per il capoluogo' : Quanto sia incisiva l'azione politica del sindaco Abramo e della sua maggioranza è sotto gli occhi di tutti. Con l'approvazione dell'A.P.Q. fra Comune, Provincia e Regione per il secondo atto ...

Microsoft ed Invitalia hanno stipulato un Accordo per la trasformazione digitale dell’Agenzia : Microsoft ed Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia) hanno siglato un accordo volto alla trasformazione digitale dell’Agenzia stessa, così da semplificare e velocizzare i relativi processi, sia quelli interni, sia quelli inerenti ai servizi per la concessione degli incentivi alle imprese. La notizia è apparsa, qualche ...

Per l'Accordo quadro istituzionale si entra in un campo minato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sarri al Chelsea/ Trattativa ad un passo dalla conclusione - si cerca l'Accordo con De Laurentiis : Il Chelsea torna alla carica per Maurizio Sarri, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Si cerca l'accordo con De Laurentiis per portarlo in Premier League(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:00:00 GMT)

In Spagna : 'Accordo totale tra Real e Roma per Alisson' : Roma - 'Accordo totale tra la Roma e il Real Madrid per Alisson ' . Il Mundo Deportivo è sicuro: il poriere della nazionale brasiliana dal prossimo anno vestirà la maglia delle merengues. Secondo il ...

Accordo tra Poste e Amazon / Le consegne saranno effettuate anche di sera e durante il fine settimana : Accordo tra Poste e Amazon, le consegne saranno effettuate anche la notte e nei fine settimana. L'Accordo permetterà delle nuove opzioni di consegna e durerà per tre anni da oggi.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Lezioni per l'Europa dall'Accordo tra AT&T e Time Warner : Il mondo delle telecomunicazioni e dei media non sarà più lo stesso dal 13 giugno, data epocale che segna nel settore un prima e un dopo. Un giudice federale ha infatti affermato che la fusione tra AT&T e Time Warner si può fare, dimostrando di fatto che non ci sono pericoli per la concorrenza. A

Napoli - De Luca : 'Serve un Accordo politico tra le regioni meridionali' : Questa 'forza politica' a cui fa riferimento il governatore siciliano 'non nasce dall'oggi al domani' ma 'se i risultati elettorali confermeranno il quadro attuale aggiunge ci vedremo tra qualche ...

La Spagna esonera Lopetegui dopo l’Accordo tra il tecnico e il Real : La Spagna esonera Lopetegui dopo l’accordo tra il tecnico e il Real Madrid. A 48 ore dall’esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018 e dopo poche ore dall’annuncio dato dal Real Madrid nella giornata di ieri, il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato l’esonero del commissario tecnico in una conferenza, cui […] L'articolo La Spagna esonera Lopetegui dopo l’accordo ...

Migranti - Conte vola da Macron : ultima trattativa per cambiare l'Accordo di Dublino : Qualche giorno fa lo scontro con Malta, ieri quello con la Francia di Macron. Parole ruvide quelle del presidente francese che, incalzato dai suoi parlamentari, ha giudicato la decisione italiana di ...

Accordo con Atene : Skopje cambia nome e diventa Macedonia del Nord per entrare nella Nato : Finisce così una disputa che va avanti da decenni, ma in Grecia la destra al governo con Tsipras non è d'Accordo

Trump si vuole fidare di Kim ma l'Accordo tra i due è tutto sbilanciato : Oggi però le cose sono diverse, ed è su questi fattori che Trump sta scommettendo: la Cina, che sostiene Pyongyang, è la seconda economia del mondo e quindi molto influente, in Corea del sud Moon si ...