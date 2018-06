Abbronzatura e dieta : frutta e verdura alleate della pelle : Roma, 15 giu. , askanews, Proteggere la pelle dai danni dei raggi Uv e preparala all' Abbronzatura : la strategia comincia con una dieta ricca di frutta e verdura . Per la dieta pro Abbronzatura , alleata ...

Dieta - carote e anguria per favorire Abbronzatura : Mangiare carote, anguria e frutti di bosco favoriscono l'abbronzatura e combattono le rughe. Sono alimenti che non possono mancare in una Dieta.