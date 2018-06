A spasso per rifugi tra Sondrio e Valmalenco

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il dietro le quinte della Camera (2) : (AdnKronos) – In primis la cerimonia del Ventaglio, che debutta nel 1893 con il presidente Giuseppe Zanardelli e che si svolge ogni anno tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, prima della chiusura dei lavori parlamentari in vista delle vacanze estive. Oltre a curiosità sulle, a volte strane, abitudini dei politici, il libro offre molte informazioni utili, spiegando ad esempio cosa deve fare un cittadino per assistere a una ...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il dietro le quinte della Camera : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Aneddoti, abitudini, personaggi, ma anche informazioni utili, per conoscere meglio il ‘palazzo’, negli aspetti già noti, ma anche e soprattutto dietro le quinte. Si intitola ‘A spasso per Montecitorio’, il libro di Alberto Ciapparoni, da sedici anni cronista parlamentare di Rtl 102.5, edito da Mursia, che accompagna il lettore nei corridoi, nei vicoli e nelle sale della Camera, abitata ...

Libri : ‘A spasso per Montecitorio’ - il dietro le quinte della Camera : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Aneddoti, abitudini, personaggi, ma anche informazioni utili, per conoscere meglio il ‘palazzo’, negli aspetti già noti, ma anche e soprattutto dietro le quinte. Si intitola ‘A spasso per Montecitorio’, il libro di Alberto Ciapparoni, da sedici anni cronista parlamentare di Rtl 102.5, edito da Mursia, che accompagna il lettore nei corridoi, nei vicoli e nelle sale della Camera, abitata ...

Salvini 'Basta migranti dei Cie a spasso per le città'. Succede davvero : Basta 'gente a spasso', basta migranti in giro per le strade 'che non si sa cosa fanno o fanno casino'. Matteo Salvini, parlando con i cronisti parlamentari in Transatlantico, annuncia con gran ...

'Basta migranti a spasso' : Salvini propone i Centri chiusi per il rimpatrio : Appena nominato e già al centro delle polemiche: è il caso del neo-ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La sua ultima proposta, dichiarata ad alcuni cronisti mentre si trovava in Transatlantico, consiste nella creazione di "Centri chiusi per il rimpatrio", come definiti dallo stesso Salvini. Queste strutture serviranno per trattenere gli immigrati irregolari, in attesa di rimpatrio, senza permettere loro di uscire e muoversi liberamente. Pur ...

Salvini : «I centri saranno chiusi - basta migranti a spasso per le città. Meno tasse ai ricchi» : Comparto tasse e problema immigrazione. Matteo Salvini è tornato anche oggi sui temi che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. «È giusto che chi guadagna di più...

Salvini : “I centri per i rimpatri saranno chiusi - basta migranti a spasso” : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri «chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che «la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa cas...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso” : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Milano - mamma papera sceglie come nido il Museo : a spasso con i piccoli / VIDEO : Milano, 25 maggio 2018 - Una mamma coi suoi nove figlioletti si aggirava ieri mattina dentro un padiglione del Museo della Scienza e della Tecnologia. Mattinata culturale? Non proprio. Perché ad andare a spasso per le sale non era una mamma qualsiasi ma una papera coi suoi anatroccoli, che a quanto pare aveva scelto il ...

A spasso per Amsterdam con chi ci abita : Constant Broeren è originario del sud dell’Olanda, ma dall’anno 2000 vive ad Amsterdam, dove si occupa di marketing e pubbliche relazioni. Gli abbiamo chiesto di farci da guida nella sua città. ...

“Guarda mamma - c’è un cinghiale ai giardinetti”. Branco a spasso per le aiuole di Roma - tra bambini e cittadini incuriositi : Una famiglia di cinghiali in giro per le aiuole di Roma, nel quartiere Tomba di Nerone,a nord della capitale. Gli animali, arrivati dalla Riserva naturale dell’Insugherata, sono stati avvistati domenica pomeriggio dagli abitanti del quartiere (qualcuno ha anche dato loro da mangiare), mentre grufolavano tra i rifiuti e l’erba mal tenuta del girdinetto Il video è stato filmato e postato su Facebook da Duccio Pedercini L'articolo ...

A spasso per Brindisi con maglietta 'pusher' : i carabinieri lo fermano e trovano mezzo chilo di droga : Quando si dice che l'abito fa il monaco. Un 33enne se ne andava in giro per Brindisi indossando una maglietta con la scritta 'pusher' e, sopresa, i carabinieri gli hanno trovato un bel carico di droga ...

Brindisi - a spasso con la maglietta e la scritta 'pusher' arrestato per spaccio di droga : Brindisi - Indossava una maglietta con la scritta 'pusher' e poteva apparire anche una goliardata. Ma quando i carabinieri si sono avvicinati alla sua autovettura, hanno intuito che non si trattava di ...