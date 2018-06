A Roma nessuna via intitolata a Giorgio Almirante | Raggi blocca tutto

Roma - Raggi : nessuna via ad Almirante : ANSA, - Roma, 15 GIU - "nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante". E' quanto ha deciso la sindaca Virginia Raggi, dopo aver sentito la sua maggioranza. Stamattina i consiglieri del M5S ...

Calciomercato Roma - Alisson : «Nessuna offerta. Concentrato sul Mondiale» : Roma - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert , dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che tuttavia ancora non fanno chiarezza ...

Nobili : da Conte nessuna parola o impegno su Roma : Nobili: inutile Raggi riempia pagine giornali con progetti fantasiosi Roma – Di seguito il tweet del deputato del Pd, Luciano Nobili. “È inutile che la #Raggi riempia pagine di giornali con progetti fantasiosi. La risposta le è arrivata oggi da #Conte. 24 pagine, 1h e 11 minuti di chiacchiere e neanche una parola o un impegno su #Roma. E nulla sulle nostre #città, motore di sviluppo del Paese. Lacuna ...

Jean-Claude Juncker - "Germania non calpesti dignità Italia"/ Governo M5s-Lega - "nessuna lezione a Roma" : Jean-Claude Juncker, "Germania non calpesti dignità Italia", il presidente della Commissione europea è tornato a parlare del Governo M5s-Lega, sottolineando: "nessuno dia lezioni a Roma"(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

“Nessuna pretesa” - il Romanzo d’esordio di Blandine Rinkel all’Institut français Napoli : Blandine Rinkel, giovane autrice francese, dopo la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, presenterà a Napoli il suo romanzo d’esordio "Nessuna pretesa" (Enrico Damiani Editore). Candidato al Premio Gongourt, è un romanzo autobiografico sulla figura materna.Continua a leggere

25 APRILE - PENTOLACCIA PER BIMBI CON FANTOCCIO DI MUSSOLINI/ Bastonate per i dolci - nessuna retRomarcia Antifa : Duce preso a Bastonate, FANTOCCIO Antifascista a Macerata colpito: al suo interno caramelle e dolci. I bambini portati a colpire il FANTOCCIO di Benito MUSSOLINI in Piazza Battisti.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Roma - nessuna tensione Florenzi-Dzeko : tutti uniti verso il doppio obiettivo Champions : La Roma sta attraversando un momento veramente entusiasmante, nelle ultime ore si è parlato però di un momento di tensione tra Florenzi e Dzeko durante la partita contro il Genoa ma non si può parlare di caso. Il pensiero della squadra giallorossa è rivolto inevitabilmente al doppio confronto di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale. Ed anche in campionato bisogna ...

Buffon - nessuna retRomarcia : "Ridirei le stesse cose - ho sbagliato solo nei modi" : Lì per lì tu non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato, perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva determinati pensieri,...