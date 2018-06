A Propaganda live la lettera di Mattarella ' Quando mi è stato possibile vederla mi sono

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Propaganda live (video) : A metà tra l'istituzionale e l'informale, all'ultima puntata di Propaganda Live accade quello che non ti aspetti. La redazione del programma de La7 condotto da Zoro, ha ricevuto una lettera 'anormale'. Generalmente, come ammette anche il conduttore, ne arrivano tante, ma se a scriverti è il Presidente della Repubblica, chi non si sorprenderebbe?Zoro, ammette di non aver mai aperto la busta, che infatti è rimasta ancora sigillata fino al momento ...

Propaganda live | Ultima puntata del 15 giugno 2018 | Diretta : L'ultimo appuntamento con Propaganda Live sta per iniziare! Segui il Liveblogging su TvBlogPropaganda Live: Ultima puntata in Diretta dalle 21:10prosegui la letturaPropaganda Live | Ultima puntata del 15 giugno 2018 | Diretta pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2018 20:55.

Propaganda live : ultima puntata in diretta dalle 21 : 10 : Questa sera alle 21:10 andrà in onda la 36ma e ultima puntata della prima edizione di Propaganda Live, il primo programma di informazione e satira condotto da Diego "Zoro" Bianchi su La7, dopo la sua permanenza in Rai, dove sulla terza rete ha condotto Gazebo dal 2013 al 2017. A cura della squadra storica di Zoro che abbiamo già visto all'opera a Gazebo. Oltre a Zoro, quindi, ritroveremo anche Marco D'Ambrosio in arte Makkox, Marco ...

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Propaganda live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%). 14.6% per il giuramento del nuovo Governo su Rai1 - 8.9% su La7 - 3.7% su Rete4 : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Propaganda live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%). 14.6% per il giuramento del nuovo Governo su Rai1 - 8.9% su La7 : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Le Verità Nascoste 8.9% - Propaganda live 6.8%. 1 - 9 mln per l’addio della Clerici (17.5%) : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.079.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ...

Ascolti TV | Venerdì 1 giugno 2018. La Nazionale al 27% - Le Verità Nascoste 8.9% - Propaganda live 6.8% : Il selfie di Salvini al Governo Su Rai1 l’amichevole di calcio Francia – Italia ha conquistato 5.961.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.754.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Torno indietro e cambio vita ha raccolto ...

Gigi Proietti/ Video - "era Di Maio" : la canzone rivisitata col leader M5s e Matteo Salvini (Propaganda Live) : Gigi Proietti protagonista a Propaganda Live con "Era Di Maio", canzone rivisitata con il leader del M5s e Matteo Salvini: ecco il Video della performance dell'attore romano(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:45:00 GMT)

Propaganda live 11 maggio - anticipazioni : Ospiti Enrico Mentana e Noemi : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, Ospiti e anticipazioni di questa sera Come detto si commenta l'ultima settimana politica dopo i botta e risposta tra il Colle, ...

Ascolti TV | Venerdì 4 maggio 2018. La Corrida 23.5% - male Il Segreto 9.6% (meglio in daytime). Propaganda live (818.000 – 4.3%) vicino a Nemo (941.000 – 4.2%) : Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.296.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 941.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 la seconda stagione di Lethal Weapon ha intrattenuto 1.355.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al video 1.484.000 spettatori ...

Propaganda live venerdì 27 aprile - anticipazioni e ospiti : Elio e le storie tese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...

Daniel Vávra : "non c'è Propaganda in Kingdom Come : Deliverance" : Kingdom Come: Deliverance ha vissuto al lancio un discreto successo, anche se ben presto il gioco è stato al centro di alcune polemiche relative all'assenza di personaggi di colore e alla poca importanza data alle donne nell'arco della trama principale. I fan adirati non hanno voluto sentire ragioni, neanche dopo le calme spiegazioni del team di sviluppo che ha fatto presente a più riprese che Kingdom Come si ambientasse nella boemia del 1400, ...

Propaganda live puntata 20 aprile : anticipazioni - con Diego Bianchi torna Claudio Amendola : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...