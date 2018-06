A Modena una donna in coma da 3 mesi ha partorito una bimba

Modena.'Troppi premi agli avvocati comunali' : Gli ispettori inviati dal Ministero contestano all'amministrazione pagamenti extra versati anche in caso di cause non vinte

Modena. Due Rottweiler di grossa taglia uccidono una Bichon maltese : Due Rottweiler di grossa taglia senza guinzaglio e museruola hanno aggredito e ucciso in strada una cagnolina, una Bichon maltese,

A Modena due rottweiler uccidono una cagnolina - il padrone scappa : Aggredita in strada mentre era al guinzaglio di un 87enne cardiopatico, all'ospedale per lo choc. In serata la Polizia municipale ha identificato il fuggitivo: denunciato e animali sequestrati

Modena - cinque minorenni condannati a 14 anni e 4 mesi per l’omicidio del 20enne ucciso e messo in una valigia : Congliang Hu, conosciuto da tutti a Modena come Leo, era stato trovato morto dalla madre all’interno di una valigia in casa sua lo scorso 25 novembre. Ora il tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 14 anni e 4 mesi in rito abbreviato i cinque presunti autori dell’omicidio, tutti cinesi di 17 anni e residenti a Prato. Quattro di loro hanno ammesso un ruolo nel delitto, il quinto si è sempre detto estraneo. Nel corso delle indagini è ...

Una settimana con l’Aceto balsamico di Modena Igp - tra Stati Uniti e Francia : Una settimana nel segno della comunicazione istituzionale per l’Aceto balsamico di Modena IGP. Dal 21 al 26 maggio, due importanti iniziative sono infatti in programma a Modena per promuovere il prezioso condimento all over the world: la prima insieme ad importanti produttori vitivinicoli di Loira, Alsazia e Nord della Francia (21 maggio) e l’altra all’interno del Progetto di comunicazione Balsamic Vinegar of Modena, the Original. Una ...

Modena - furti e rapine con auto rubate : presa una 'baby gang' : Roma, 11 mag. , askanews, Operazione della polizia di Modena nei confronti di una 'baby gang': gli agenti hanno eseguito un´ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 minorenni, di origine ...

Modena - furti e rapine con auto rubate : presa una "baby gang" : Roma, 11 mag. , askanews, - Operazione della polizia di Modena nei confronti di una "baby gang": gli agenti hanno eseguito un´ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 minorenni, di origine ...

Una Fiera da record quella di Modena con oltre 82mila visitatori : Da sottolineare inoltre che nell'area esterna sono tornati ad essere presenti diversi mezzi per chi opera nel mondo dell'agricoltura, in particolare trattori di varie dimensioni. Si tratta di un ...

Morì per un melanoma - interdetta un’omeopata di Modena : “Curati con una tisana” : Morì per un melanoma, interdetta un’omeopata di Modena: “Curati con una tisana” Un altro medico di Torino è stato già condannato, per la morte della donna, a due anni e sei mesi Continua a leggere

Una Fiera di Modena che piace a… tutti : ... mostre di pittura e scultura offerte dalle aree collaterali come quella Sport organizzata in collaborazione con il Coni, l'Arena Spettacoli, gli spazi culturali Fierarte e LibriInFiera. Il programma ...

Modena - maghrebino aggredisce quattro passanti con una alabarda : E' stato un 25 aprile di paura a Modena, dove un irregolare maghrebino è stato fermato dalla polizia mentre tentava di aggredire quattro passanti armato di una alabarda.L'allarme è scattato verso le 14, quando alcuni residenti della zona della Madonnina hanno chiamato il 112 segnalando una presenza inconsueta: uno straniero che si aggirava in bicicletta brandendo una alabarda, recuperata chissà dove. L'uomo, con ogni probabilità sotto l'effetto ...

Vasco Rossi/ "Modena Park una seduta psicanalitica. E sulla scaletta del Vasco Non Stop Live..." : Vasco Rossi svela i dettagli sulla scaletta del Vasco Non Stop Live e, in un'intervista, lancia frecciatina ai colleghi parlando di beneficienza pubblica.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 08:10:00 GMT)

Modena - ACCOLTELLA LA MOGLIE POI TENTA IL SUICIDIO/ Una coppia molto unita - ma l’uomo era depresso : MODENA, ACCOLTELLA la MOGLIE poi TENTA il SUICIDIO: lei è gravissima, fuori pericolo il marito. E’ successo a Medolla, un paesino in Emilia: tra la vita e la morte la donna(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:31:00 GMT)

Modena - una vita da operaio poi a 82 anni decide di laurearsi in filosofia : Italo Spinelli , un anziano di Finale Emilia , Modena, , non riusciva a rassegnarsi alla scomparsa di sua moglie Angela. Lui, dopo una vita passata in Fiat come operaio, si chiedeva che fine abbia ...