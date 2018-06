A Mestre ' L' Italia dei fotografi' la prima mostra al M9

Istat - nel primo triMestre 2018 in Italia +147mila occupati - : Per l'Istituto nel nostro Paese la crescita di chi ha un lavoro è di +0,6%. Il tasso di disoccupazione, nello stesso periodo, è all'11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente.

Italia - PIL primo triMestre confermato in crescita : L'Istat conferma le stime di crescita dell'economia Italiana. Nel 1° trimestre del 2018, il Prodotto Interno Lordo , PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e ...

Nel primo triMestre del 2018 l'Italia è cresciuta come la Germania? : Non è comunque ancora preoccupante, dato che - come sostiene anche il ministero dell'Economia tedesco - dipenderebbe da fattori stagionali: l'eccezionale epidemia di influenza, gli scioperi e l'alto ...

Alitalia - il triMestre del riscatto : Alitalia archivia il primo trimestre con perdite operative dimezzate e aumento dei ricavi. A indicarlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso dell'audizione ...

Rimbalza l'industria italiana a marzo - ma il primo triMestre chiude debole : MILANO - Crescono il fatturato e gli ordinativi dell'industria a marzo 2018, dopo la stagnazione di febbraio, ma non abbastanza da chiudere il primo trimestre in positivo, lasciando dunque intatti ...

Servizi Italia annuncia i conti del primo triMestre : Servizi Italia chiude il primo trimestre con ricavi a 63 milioni di euro rispetto ai 62,9 milioni dello stesso trimestre del 2017, in aumento del 2,2% a tassi di cambio costanti. L' utile netto è ...

Italiaonline - utile più che raddoppiato nel primo triMestre : Italiaonline chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 3,9 milioni rispetto agli 1,6 milioni al 31 marzo 2017. L' Ebitda è pari a 12,7 milioni, in crescita rispetto al dato riportato al 31 ...

Trenitalia - boom di traffico nel 1° triMestre e alto gradimento per Frecce & Co : Teleborsa, - Cresce il traffico per le Frecce AV di Trenitalia , Gruppo FS Italaine, nel 1° trimestre 2018, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri , con una crescita del 10% . La performance ...

Trenitalia : in Veneto in aumento viaggiatori e ricavi nel primo triMestre 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Numerose le rotte interregionali che vedono aumentare viaggiatori e ricavi. Tra queste Udine - Venezia +2,2% e Bologna - Verona +7,8%. Per gli spostamenti interni alla Regione, la rotta che ha conosciuto gli aumenti più significativi è la Padova - Vicenza, +10,2%. Un nume