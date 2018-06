A breve via ai lavori al Molo Beverello ci sarà una nuova stazione marittima

Sicurezza - Gabrielli : al via a breve sperimentazione taser : Genova, 12 giu. , askanews, 'Abbiamo terminato l'iter per dotare tutto il nostro personale di taser. Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l'amministrazione è attenta ...

Sicurezza - Gabrielli : al via a breve sperimentazione taser : Genova, 12 giu. , askanews, - "Abbiamo terminato l'iter per dotare tutto il nostro personale di taser. Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l'amministrazione è attenta ...

Coca-Cola al via la trasparente in Giappone. E in Italia giungerà a breve : Niente zuccheri, caramello e coloranti: arriva la Coca Cola trasparente. Debutto in Giappone e presto anche in Italia .

Viaggi leggero? La soluzione è il noleggio a breve termine : Ma anche chi non ha figli, ma ad esempio ama praticare sport diversi, spesso si trova prigioniero di borse e borsoni. Soprattutto quando magari si desidera spostarsi solo per una settimana con un ...

Icardi via dall'Inter?/ L'argentino tra Juventus e Chelsea - novità a breve? (Ultime notizie) : Mauro Icardi lascerà davvero l'Inter nella sessione estiva di calciomercato? L'attaccante argentino è conteso da Chelsea e Juventus ma altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:07:00 GMT)

WhatsApp : a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! : WhatsApp sta testando una nuova funzionalità davvero molto interessante per i suoi utenti: inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! Eh si! Se c’è una funzionalità che manca tra le tante introdotte da WhatsApp negli ultimi anni, questa è sicuramente l’impossibilità di mandare messaggi a numeri non presenti in rubrica! Questa funzionalità, com’era intuibile, verrà testatata per Android e iOS e in questa guida vi ...

Bazoli rinviato a giudizio e il report repubblicano sul Russiagate. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo E' stato pubblicato il report repubblicano sul Russiagate redatto dalla Commissione intelligence della Camera. Secondo il documento, sulla base di quanto raccolto in un anno di indagini, ...

Tutor - La sentenza : "Via dalle autostrade - brevetto copiato" : Il brevetto del Tutor, il sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli, non è di autostrade per l'Italia, bensì della Craft srl, azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha anche ordinato la rimozione e la distruzione di tutti gli apparecchi attualmente presenti sulla rete gestita dalla società e ne ha vietato l'ulteriore produzione. "Il sistema di ...