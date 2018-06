A Bari tendopoli della giustizia allagata L' Anm | ' Situazione non degna di un Paese

Palagiustizia Bari - tendopoli allagata per un temporale. FOTO : Palagiustizia Bari, tendopoli allagata per un temporale. FOTO Le tre tende allestite nel parcheggio di via Nazariantz, dove dal 28 maggio si svolgono le udienze dopo che il tribunale è stato dichiarato inagibile perché a rischio crollo, sono state completamente sommerse dall’acqua di un nubifragio che si è abbattuto questa ...

Bari - piove dentro la sala per le intercettazioni e nell’archivio del palagiustizia. Inagibile anche la tendopoli : È completamente allagata a causa di un temporale che si sta abbattendo da qualche ora sulla città, la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato Inagibile perché a rischio crollo. Nelle tre tende della protezione civile si celebrano da 18 giorni le udienze penali di rinvio. L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Palagiustizia inagibile a Bari - dalla tendopoli spariti i bagni chimici 'Nessuno paga il noleggio' : Le udienze si continuano a tenere nelle tende ma i bagni chimici a servizio delle tensostrutture sono scomparsi. Portati via da un camion, a causa del mancato pagamento dell'affitto delle quattro ...

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...

Bonafede al Palagiustizia di Bari : "Non serve commissario per tendopoli" : Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...

Tendopoli Bari - Bonafede valuta decreto : 17.01 "Valuterò nelle prossime ore se con un decreto legge si può intervenire immediatamente per sospendere i termini (processuali, ndr) e, quindi, per poter smantellare le tende". Lo ha detto il Guardasigilli, Bonafede, dopo aver visitato a Bari la Tendopoli giudiziaria e le strutture in cui potrebbero essere trasferite d'urgenza le attività degli uffici penali dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia. Attualmente nelle tende, ...

Bari : tribunali nella tendopoli - arriva Bonafede : Il neo ministro della giustizia ha voluto rendersi conto di persona della situazione ed ha subito parlato di urgenza e gravità. Le udienze continuano a tenersi fuori dal palazzo di giustizia, ...

Bari - il Tribunale diventa una tendopoli (con 40 gradi) : “Sistema giustizia a rischio - inadeguatezza totale” : Il Palagiustizia di Bari potrebbe crollare da un momento all’altro, da ieri è ufficialmente inagibile e, quindi, entro tre mesi lo sgombero dovrà essere completato. E i magistrati, da cinque giorni, sono finiti nella tendopoli allestita nel parcheggio del Tribunale. “Così – dicono – si svilisce l’immagine della giustizia. Mai un caso simile”. Protestano anche gli avvocati: “Sotto le tende? Come in una ...