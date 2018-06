5G | Gli USA rimangono sempre più indietro rispetto alla Cina

Pon inclusione sociale - Gli studenti del Comprensivo hanno realizzato e sfilato i gioielli di Kreusa : Le alunne 'Dee, Muse e Modelle' hanno trasformato il piazzale della scuola di Viale della Scienza in un'acropoli scolastica. 'Un viaggio nella Grecia classica. Mentre poeti e filosofi - ha commentato ...

Il moralista "Dibba". Va a spasso neGli USA a spese di Berlusconi : Certo, non sarà il massimo della simpatia, ma almeno, va riconosciuto, Alessandro Di Battista è un vero signore. "Il modo in cui io campo con la mia famiglia sono cazzi miei, non so se sia chiaro, sono cazzi miei e soltanto miei il modo in cui mi guadagno da vivere". Non vogliamo fare i bigotti, le parolacce le diciamo tutti, ma almeno, caro "Dibba", ci risparmi le sue lezioncine di morale oltreoceano.La dolcissima fidanzata Sahra, dimostrando ...

Dazi - la Cina annuncia rappresaGlie immediate contro Gli USA : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali".

Reddito di cittadinanza - Beppe Grillo guarda aGli USA : "Chi ci deride non ha capito nulla" : Per ora il Reddito di cittadinanza resta solo sulla carta. Quello che nel contratto di governo Lega-M5s è definito Reddito di cittadinanza (in realtà un Reddito minimo vincolato alla ricerca di un lavoro da parte dei...

IL VESCOVO CHE CANTA FEDEZ DURANTE LE MESSE/ Noto - monsignor StaGlianò accusato di non aver pagato un autore d : Il VESCOVO della città di Noto è accusato dall'autore delle musiche di un suo testo di non aver pagato i costi di produzione di una canzone, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Roberta Ragusa/ Antonio LoGli : "mia moGlie è ancora viva e si trova in un posto lontano" (Quarto Grado) : Quarto Grado, il caso di Roberta Ragusa: ripercorse le tappe dell'omicidio anche attraversa l'intervista del marito Antonio Logni, condannato a 20 anni di carcere(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Mafia - 45 milioni sequestrati al "re" deGli imballaggi nel Ragusano : Mafia, 45 milioni sequestrati al "re" degli imballaggi nel Ragusano Riconosciuta l'appartenenza di Giovambattista Puccio, detto Titta 'u ballerinu”, alle organizzazioni criminali di Cosa Nostra e Stidda: secondo la Procura di Catania, avrebbe creato un cartello mafioso di imprese Parole chiave: ...

Una Vita/ Anticipazioni : dopo la pausa tornano Gli amici di Acacias 38 - ecco la trama! (15 giugno 2018) : Una Vita, trame e Anticipazioni del 15 giugno 2018: dopo la pausa per i Mondiali di Calcio, gli amici di Acacias 38, tornano al solito orario su Canale 5, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:13:00 GMT)

Usa - New York fa causa a Trump e ai suoi tre fiGli maggiori : "Irregolarità nella no profit" | Il tycoon : "Accuse ridicole" : Insieme ai figli Donald jr, Eric e Ivanka, il presidente avrebbe ripetutamente fatto un uso improprio dei fondi della sua organizzazione

ALESSIA MARCUZZI - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ "Una pausa dalla tv per stare con i miei fiGli" : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Allarme Fmi : la politica fiscale di Trump è un rischio per Gli USA e il mondo : Il Fondo monetario internazionale ha lanciato un avvertimento all'amministrazione Trump spingendosi a citare il rischio di una possibile recessione

New York - procura fa causa a Trump e ai suoi tre fiGli/ “Ha usato la sua fondazione come libretto di assegni” : New York, procura fa causa a Trump e ai suoi tre figli. “Ha usato la sua fondazione come libretto di assegni”, ha dichiarato Barbara Underwood dopo aver depositato la denuncia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:24:00 GMT)

Il ritorno della peste bubbonica - neGli USA un caso dopo 27 anni : Il ritorno della peste bubbonica . Un ragazzino dell'Idaho, negli Stati Unit i, avrebbe contratto la malattia dopo 27 anni dall'ultimo caso riscontrato nello stato americano. Una storia medica che fa ...