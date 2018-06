52 eccellenze per il futuro dell' Intelligenza Artificiale in Europa

"A 30 anni sono stato premiato due volte per i miei studi di oncologia. In Italia tante eccellenze - non sono un cervello in fuga" : Ha ricevuto per il secondo anno consecutivo uno dei più prestigiosi premi internazionali nel campo dell'oncologia, il "Conquer cancer foundation merit award". A soli 30 anni, Daniele Rossini, ricercatore dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, è una punta di diamante nello studio del cancro al colon retto metastatico. E non è un cervello in fuga: per ben due volte è stato premiato dalla prestigiosa American ...