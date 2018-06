1° Motorally del Monte – I Talenti Azzurri FMI ottengono ottimi risultati

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) I piloti deicoinvolti del progettoFMI si mettono in mostra nella 4^ e 5^ prova del Campionato Italiano andata in scena a Prignano sulla Secchia (MO) Il fine settimana del 9-10 giugno scorsi ha visto il ritorno in azione del Campionato Italiano2018 con la 4^ e 5^ prova disputatasi a Prignano sulla Secchia (MO) nell’ambito del 1°del. Ben 180 i partenti della cosiddetta disciplina della navigazione, 12 dei quali coinvolti nel progettoFMI della Federazione Motociclistica Italiana, riuscendo a mettersi in mostra per performance e condotta nelle due giornate di gare. Tra i grandi protagonisti del weekend figura Leonardo Tonelli. Con la sua Husqvarna ‘Tanel’, 20 anni, si è assicurato un pregevole terzo posto assoluto nella giornata di domenica comprensivo della vittoria della classe E-600 e degli Under ...