WTA Birmingham – Maria Sharapova dà forfait | “devo preservare la mia salute”

(Di giovedì 14 giugno 2018)dàdal torneo WTA di: la tennista russa non prenderà parte ai match sull’erba inglese per problemi di salute Il WTA diperde una delle sue stelle più luminose. Il torneo inglese, in programma dal 18 al 24 giugno, dovrà fare i conti con l’assenza di, già due volte campionessa in passato. La tennista russa ha giustificato la sua assenza per motivi di salute, probabilmente legati alla stanchezza accumulata al Roland Garros nel quale è stata sconfitta nei quarti da Muguruza: “ho bisogno diil mio corpo e qualche volta questo significa dover prendere delle decisioni dure. Ho davvero bei ricordi di questo torneo e quindi sono dispiaciuta di non poterlo giocare quest’anno”. L'articolo WTAdà: “devola mia salute” sembra essere ...