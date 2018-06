«Wonder Woman 1984» | le prime immagini del sequel

Wonder Woman - titolo e prime foto del film sequel : In mezzo al mondo così frastagliato dei film di supereroi targati Warner-Dc Comics, pare emergere una sola certezza: quella di Wonder Woman. Il cinecomic che l’ha vista protagonista nel 2017 ha infranto parecchi record e anche la sua presenza all’interno del recente Justice League è stata una delle poche cose apprezzate. E mentre il lancio del prossimo titolo, Aquaman, sta andando a rilento, c’è già chi attende il secondo film ...

Morte Alessandra Appiano - quell’ultimo post sulla fragilità : “Basta essere una Wonder woman” : Circa un mese fa su Facebook Alessandra Appiano aveva scritto un post che si chiudeva "Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo...". Oggi, dopo la Morte della scrittrice e conduttrice televisiva, che secondo gli inquirenti si sarebbe tolta la vita, quel post assume tutt'altro valore.Continua a leggere

Wonder Woman - svelato il titolo del sequel? : Il sequel di Wonder Woman è previsto per il primo novembre del 2019, ma dal profilo twitter della regista Patty Jenkins, compare una foto piuttosto misteriosa che apre una serie di interrogativi sul ...

Wonder Woman esiste per davvero : mette in fuga l’aggressore armato di coltello. Ecco come ha fatto : Becky Lord, insieme alla sorella, stava tornando a casa in auto, a Waterfoot, nel Lancashire, quando si è imbattuta in un uomo che puntava un coltello in direzione di una signora. È scesa dalla macchina e si è messa tra Sean Fell, un 30enne che aveva già trascorso 15 mesi in carcere, e la madre. Lord, dopo aver tentato di tranquillizzare l’aggressore, è passata all’azione e lo ha convinto ad allontanarsi. La polizia è intervenuta ...

Lo chiamano Superman : così il ciclista brucia tutti. Ma quella che si spoglia al suo passaggio non è Wonder Woman : Rimini, Superman colpisce ancora. Il ciclista italiano Michael Guerra mette in pratica la sua particolare tecnica aerodinamica che lo ha reso famoso. Il ciclista, soprannominato Superman, si sdraia sul sellino e distendendo le gambe assume una posizione a proiettile che lo fa volare come il supereroe di Krypton. Guerra sfreccia a velocità sorpassando ciclisti del calibro di Filippo Serra, Loris Gobbi, Mattia Capece ed Enrico Ferrari. Al suo ...

Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso come Wonder Woman : Oggi, venerdì 20 aprile, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto dall'infaticabile Barbara d'Urso.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Infinity Premiere da supereroi : torna Wonder Woman : Wonder Woman A grande richiesta torna su Infinity Premiere dal 20 al 26 aprile il film dei record del 2017, che ha riscosso uno straordinario successo di critica e di pubblico: Wonder Woman. Diretto dalla regista Patty Jenkins e con protagonista l’affascinante Gal Gadot, Wonder Woman ha arricchito l’universo cinematografico della DC Comics attraverso una storia di affermazione femminile e pacifismo. La principessa Diana Prince (Gal Gadot) è una ...